Україна змінює правила перегляду судових рішень — тепер достатньо визнання порушення державою

Судові рішення пропонують переглядати не лише після рішень міжнародних судів, а й після визнання Україною порушення міжнародних зобов’язань.

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До Верховної Ради внесено законопроєкт №15288 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перегляду судових рішень за виключними обставинами у зв’язку з визнанням Україною порушення міжнародних зобов’язань».

Ініціатива спрямована на усунення прогалини у процесуальному законодавстві, яка виникає у випадках, коли держава Україна вже визнала порушення міжнародних зобов’язань під час розгляду конкретної справи судом, однак особа не має процесуальної можливості домогтися перегляду відповідного національного судового рішення.

У пояснювальній записці зазначається, що проблема особливо проявляється у випадках, коли після визнання порушення міжнародне провадження припиняється, справа закривається або заява вилучається з реєстру.

У такій ситуації особа не отримує рішення міжнародної судової установи по суті, яке за чинним законодавством є підставою для перегляду судового рішення за виключними обставинами.

Запропоновані зміни

Законопроєкт передбачає внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України. Основна новела полягає у розширенні підстав для перегляду судових рішень за виключними обставинами.

Наразі такою підставою є встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, факту порушення державою міжнародних зобов’язань при вирішенні конкретної справи судом. Законопроєкт пропонує передбачити, що підставою для перегляду стане також наявність заяви, декларації, дружнього врегулювання чи іншого документа, поданого від імені України до міжнародної судової установи, в якому держава визнала порушення міжнародних зобов’язань під час вирішення відповідної справи судом.

Таким чином, особа зможе звернутися із заявою про перегляд судового рішення навіть без остаточного рішення міжнародної судової установи по суті справи, якщо Україна вже офіційно визнала допущене порушення.

Хто матиме право на перегляд рішення

У проєкті визначається коло осіб, які матимуть право подати заяву про перегляд судового рішення.

Таке право надається не лише особам, стосовно яких постановлено рішення міжнародної судової установи, а й особам, яких стосується відповідна заява, декларація, дружнє врегулювання чи інший документ, поданий від імені України.

Нові строки звернення до суду

Для таких звернень встановлюється спеціальний строк — не пізніше тридцяти днів із дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про набуття рішенням міжнародної судової установи статусу остаточного або про подання відповідного документа від імені України.

Також законопроєкт передбачає можливість поновлення строку для подання заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами, якщо рішення міжнародної судової установи набуло статусу остаточного або відповідний документ був поданий від імені України після спливу десяти років з дня набрання судовим рішенням законної сили. У такому разі заява має бути подана протягом тридцяти днів з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про відповідні обставини.

Витребування документів від міжнародних установ

Окремо передбачається право особи клопотати про витребування копії рішення міжнародної судової установи або заяви, декларації, дружнього врегулювання чи іншого документа, якщо такого документа немає у її розпорядженні.

У свою чергу суддя або суддя-доповідач після відкриття провадження буде зобов’язаний невідкладно постановити ухвалу про витребування відповідного документа разом з його автентичним перекладом від державного органу, відповідального за представництво України в міжнародній судовій установі та/або координацію виконання її рішень.

Єдині правила для всіх видів судочинства

Запропонований механізм уніфікується для господарського, цивільного та адміністративного судочинства. Це означає, що однакові підходи до перегляду судових рішень у зв’язку з визнанням Україною порушення міжнародних зобов’язань застосовуватимуться незалежно від виду судового процесу.

У разі ухвалення документа можливість перегляду рішень національних судів більше не буде повністю залежати від наявності остаточного рішення міжнародної судової установи. Новий механізм може набути практичного значення насамперед у справах, які завершуються дружнім врегулюванням, односторонньою декларацією держави або іншими формами визнання порушення без розгляду справи по суті міжнародним судом.

Це також може призвести до збільшення кількості заяв про перегляд судових рішень за виключними обставинами та формування нової судової практики щодо правових наслідків документів, якими Україна визнає порушення своїх міжнародних зобов’язань.

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