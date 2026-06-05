Украина меняет правила пересмотра судебных решений — теперь достаточно признания нарушения государством

Судебные решения предлагают пересматривать не только после решений международных судов, но и после признания Украиной нарушения международных обязательств.

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В Верховную Раду внесен законопроект №15288 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам в связи с признанием Украиной нарушения международных обязательств».

Инициатива направлена на устранение пробела в процессуальном законодательстве, который возникает в случаях, когда государство Украина уже признало нарушение международных обязательств при рассмотрении конкретного дела судом, однако лицо не имеет процессуальной возможности добиться пересмотра соответствующего национального судебного решения.

В пояснительной записке отмечается, что проблема особенно проявляется в случаях, когда после признания нарушения международное производство прекращается, дело закрывается или заявление исключается из реестра.

В такой ситуации лицо не получает решения международного судебного учреждения по существу, которое по действующему законодательству является основанием для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам.

Предлагаемые изменения

Законопроект предусматривает внесение изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины. Основная новелла заключается в расширении оснований для пересмотра судебных решений по исключительным обстоятельствам.

В настоящее время таким основанием является установление международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, факта нарушения государством международных обязательств при разрешении конкретного дела судом. Законопроект предлагает предусмотреть, что основанием для пересмотра станет также наличие заявления, декларации, дружественного урегулирования либо иного документа, поданного от имени Украины в международное судебное учреждение, в котором государство признало нарушение международных обязательств при рассмотрении соответствующего дела судом.

Таким образом, лицо сможет обратиться с заявлением о пересмотре судебного решения даже без окончательного решения международного судебного учреждения по существу дела, если Украина уже официально признала допущенное нарушение.

Кто будет иметь право на пересмотр решения

В проекте определяется круг лиц, которые будут иметь право подать заявление о пересмотре судебного решения.

Такое право предоставляется не только лицам, в отношении которых вынесено решение международного судебного учреждения, но и лицам, которых касается соответствующее заявление, декларация, дружественное урегулирование либо иной документ, поданный от имени Украины.

Новые сроки обращения в суд

Для таких обращений устанавливается специальный срок — не позднее тридцати дней со дня, когда лицо узнало или могло узнать о приобретении решением международного судебного учреждения статуса окончательного либо о подаче соответствующего документа от имени Украины.

Также законопроект предусматривает возможность восстановления срока для подачи заявления о пересмотре судебного решения по исключительным обстоятельствам, если решение международного судебного учреждения приобрело статус окончательного либо соответствующий документ был подан от имени Украины после истечения десяти лет со дня вступления судебного решения в законную силу. В таком случае заявление должно быть подано в течение тридцати дней со дня, когда лицо узнало или могло узнать о соответствующих обстоятельствах.

Истребование документов от международных учреждений

Отдельно предусматривается право лица ходатайствовать об истребовании копии решения международного судебного учреждения либо заявления, декларации, дружественного урегулирования или иного документа, если такого документа нет в его распоряжении.

В свою очередь судья или судья-докладчик после открытия производства будет обязан безотлагательно вынести определение об истребовании соответствующего документа вместе с его аутентичным переводом от государственного органа, ответственного за представительство Украины в международном судебном учреждении и/или координацию исполнения его решений.

Единые правила для всех видов судопроизводства

Предлагаемый механизм унифицируется для хозяйственного, гражданского и административного судопроизводства. Это означает, что одинаковые подходы к пересмотру судебных решений в связи с признанием Украиной нарушения международных обязательств будут применяться независимо от вида судебного процесса.

В случае принятия документа возможность пересмотра решений национальных судов больше не будет полностью зависеть от наличия окончательного решения международного судебного учреждения. Новый механизм может приобрести практическое значение прежде всего в делах, которые завершаются дружественным урегулированием, односторонней декларацией государства или иными формами признания нарушения без рассмотрения дела по существу международным судом.

Это также может привести к увеличению количества заявлений о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам и формированию новой судебной практики относительно правовых последствий документов, которыми Украина признает нарушение своих международных обязательств.

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