Если национальный суд отказывается обращаться в Суд ЕС, он должен объяснить причины — ЕСПЧ

Германия проиграла дело в ЕСПЧ из-за того, что национальные суды не объяснили причины отказа в обращении в Суд ЕС.

Фото: picture-alliance/dpa/A. Immanuel Bänsch

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Европейский суд по правам человека рассмотрел дело об обязанности национальных судов надлежащим образом мотивировать отказ в обращении в Суд Европейского Союза за преюдициальным решением. Суд подчеркнул, что право на справедливое судебное разбирательство включает не только доступ к суду и рассмотрение дела независимым судом, но и обязанность судебных органов приводить достаточные основания для своих процессуальных решений.

В решении по делу GONDERT v. Germany ЕСПЧ пришел к выводу, что отсутствие мотивированного ответа на четкое ходатайство стороны об обращении в Суд Европейского Союза может свидетельствовать о нарушении гарантий, предусмотренных статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Обстоятельства дела №34701/21

Дело касалось производства, в рамках которого национальный суд не обратился в Суд Европейского Союза за преюдициальным решением.

Заявителем по делу является Heinz-Günter Gondert, гражданин Германии, родившийся в 1949 году и проживающий в городе Bingen (Германия). Господин Gondert был партнером в немецком офисе международной юридической компании со штаб-квартирой в Великобритании до выхода на пенсию в 2014 году.

В феврале 2014 года он подал иск против юридической компании относительно ее пенсионной программы, утверждая, что его положение отличается от положения более молодых партнеров. В апреле 2014 года региональный суд Франкфурта-на-Майне вынес решение в пользу заявителя и постановил, что такая разница в обращении не может быть оправдана.

Однако в июне 2016 года апелляционный суд Франкфурта-на-Майне отменил это решение и отклонил иск. Суд признал, что заявитель подвергся менее благоприятному обращению по сравнению с партнерами, родившимися после апреля 1950 года, однако пришел к выводу, что такая разница в обращении была оправдана в соответствии с правом ЕС. Апелляционный суд отказал заявителю в предоставлении разрешения на обжалование по вопросам права.

Заявитель подал жалобу на этот отказ в Федеральный суд, утверждая, что Апелляционный суд не обратился за преюдициальным решением в Суд Европейского Союза, и просил Федеральный суд сделать такое обращение. Федеральный суд отказал заявителю в предоставлении разрешения на кассационное обжалование, указав в своем кратком мотивировании, что оснований для допуска кассационной жалобы не усматривается, а также что он рассмотрел вопрос об обязанности обращения в Суд Европейского Союза за преюдициальным решением.

Федеральный конституционный суд отказал в принятии конституционной жалобы заявителя к рассмотрению без приведения мотивов.

Оценка ЕСПЧ

Прежде всего Суд напомнил, что хотя именно национальные суды обладают полномочиями толковать и применять национальное право, а также решать, необходимо ли обращение с запросом о преюдициальном решении в Суд Европейского Союза, отказ в таком обращении при определенных обстоятельствах может нарушать справедливость разбирательства.

Обязанность национальных судов обосновывать свои решения и определения направлена на обеспечение возможности для сторон осознать содержание и основания принятого судебного акта, что является важной гарантией защиты от произвола. Кроме того, она призвана продемонстрировать сторонам, что их доводы были услышаны, способствуя тем самым более добровольному принятию ими соответствующего решения.

Суд отметил, что в случае, когда сторона просила национальный суд, решения которого не подлежали дальнейшему обжалованию, обратиться в Суд Европейского Союза с запросом о преюдициальном решении, а этот суд отказал в таком обращении, он должен был привести мотивы такого отказа в соответствии с практикой Суда Европейского Союза.

ЕСПЧ пришел к выводу, что национальные суды не привели оснований для отказа в обращении в Суд Европейского Союза для вынесения преюдициального решения, несмотря на его четкую просьбу и подробные доводы по этому поводу. В своем отказе в разрешении на обжалование по вопросам права Федеральный суд указал, что он рассмотрел вопрос о том, был ли он обязан обратиться в Суд Европейского Союза за преюдициальным решением, однако не указал причин, по которым считал такое обращение ненужным. Кроме того, Федеральный суд не указал в соответствии с критериями CILFIT, считал ли он вопросы, поднятые заявителем, нерелевантными, было ли соответствующее положение права ЕС уже истолковано Судом Европейского Союза либо было ли правильное применение права ЕС настолько очевидным, что не оставляло места для каких-либо обоснованных сомнений.

Соответственно, было установлено нарушение статьи 6 Конвенции.

Вывод

Нарушение статьи 6 Конвенции (право на справедливый суд).

Решение по данному делу было вынесено Палатой 16 декабря 2025 года и приобретет статус окончательного в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции.

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