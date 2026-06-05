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Украина работает над упрощением выхода производителей лекарств на рынок ЕС

18:18, 5 июня 2026
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Украина ведет переговоры с рядом европейских стран по взаимному признанию сертификатов GMP и GDP, что может упростить доступ украинских лекарственных производителей к рынку ЕС.
Украина работает над упрощением выхода производителей лекарств на рынок ЕС
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В Украине обсудили дальнейшую интеграцию фармацевтической отрасли в рынок ЕС и взаимное признание сертификатов GMP/GDP.

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В Комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отметили, что в течение последнего года был сделан ряд шагов для интеграции украинского фармацевтического сектора в европейский рынок. В частности, Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместных закупках с ЕС, а Европейский парламент поддержал включение стран-кандидатов, среди которых и Украина, в Европейский акт о критически важных лекарственных средствах.

Также продолжается адаптация украинского законодательства к требованиям Европейского Союза. В Комитете напомнили, что одним из ключевых элементов этого процесса стал закон о лекарственных средствах, направленный на гармонизацию правил обращения медикаментов с европейскими стандартами.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил решение о создании Украинского фармацевтического агентства, которое будет выполнять функции отраслевого регулятора. Следующим этапом должно стать проведение открытого конкурса на должность его руководителя.

Во время форума «Региональные диалоги с бизнесом о евроинтеграции: Фармацевтическая отрасль» участники обсудили экономическое значение фармацевтической отрасли для Украины и дальнейшие законодательные изменения, необходимые для приближения к стандартам ЕС.

Отдельное внимание было уделено вопросу взаимного признания сертификатов GMP и GDP. В Комитете сообщили, что после вступления Украины в ЕС такие сертификаты будут признаваться автоматически. В то же время уже сейчас продолжаются консультации с отдельными европейскими странами относительно возможности взаимного признания документов на национальном уровне.

Ожидается, что это может упростить выход украинских производителей на европейские рынки и сократить количество дополнительных регуляторных процедур.

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Верховная Рада Украины ЕС Украина

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