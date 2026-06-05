Верховный Суд разрешил НБУ взыскать крупный имущественный комплекс в Киеве из-за долгов банка «Финансы и Кредит»

Верховный Суд поддержал НБУ по делу о взыскании имущественного комплекса за долги банка.

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Верховный Суд подтвердил право Национального банка Украины обратить взыскание на имущественный комплекс в Киеве для частичного погашения долга АО «Банк "Финансы и Кредит"» по кредитам рефинансирования.

Как сообщили в НБУ, речь идет об имущественном комплексе общей площадью более 22,6 тыс. кв. м, расположенном на улице Иоанна Павла II, 4/6 в Киеве. Имущество принадлежит ООО «Строительная компания "Основа"».

26 мая Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда закрыл кассационное производство по жалобе компании и оставил в силе решения судов предыдущих инстанций, которые полностью удовлетворили иск Национального банка об обращении взыскания на этот объект недвижимости.

В Нацбанке напомнили, что ООО «Строительная компания "Основа"» в 2008 году заключило с Национальным банком договор ипотеки на имущественный комплекс в обеспечение исполнения обязательств по предоставленным АО «Банк "Финансы и Кредит"» кредитам рефинансирования.

Поскольку банк не выполнил обязательства по кредитам, регулятор обратился в суд с иском об обращении взыскания на объект недвижимости на основании решения суда.

В июле 2025 года Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил иск НБУ. В феврале 2026 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение без изменений.

После вступления решения Хозяйственного суда города Киева в законную силу НБУ получил приказы на принудительное исполнение решения суда и инициировал открытие исполнительных производств, в том числе и по обращению взыскания на имущественный комплекс.

Банк «Финансы и Кредит» был отнесен к категории неплатежеспособных еще в сентябре 2015 года.

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