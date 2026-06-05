Минцифры требует доработать реформу рынка финансовых активов из-за проблем с электронными реестрами

В законопроекте о секьюритизации не прописан порядок создания и ведения реестров.

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В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием, который предусматривает комплексную реформу рынка финансовых активов и имплементацию европейских норм, однако получил значительный перечень замечаний от парламентских комитетов и правительственных органов.

Документ направлен на создание в Украине правовой базы для секьюритизации финансовых активов, выпуска облигаций с покрытием, внедрения специализированных финансовых платформ, а также новых инструментов, в частности кредитных нот. Законопроект также регулирует защиту инвесторов, оборот активов и механизмы раскрытия информации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект направлен на внедрение в Украине финансовых инструментов, которые уже длительное время применяются в странах ЕС. Речи идет о механизмах, позволяющих банкам привлекать дополнительные ресурсы для долгосрочного кредитования населения и бизнеса.

Сейчас банки ограничены в возможности выдавать «длинные» кредиты из-за высоких рисков и нехватки долгосрочного ресурса. Законопроект предусматривает модель, при которой часть рисков по кредитным портфелям может передаваться инвесторам, а финансовые учреждения будут получать дополнительную ликвидность для выдачи новых кредитов.

Документ должен создать правовую основу для преобразования неликвидных активов, в частности кредитных портфелей, в ликвидные ценные бумаги. Это позволит банкам разгружать балансы и направлять ресурсы на новое кредитование, что рассматривается как один из инструментов финансирования восстановления и жилищных программ, в том числе для внутренне перемещенных лиц. Иными словами, секьюритизация позволяет банку объединять кредиты в один пул, выпускать под него ценные бумаги и привлекать средства инвесторов, не ожидая годами полного погашения кредитов заемщиками.

Несмотря на общую поддержку, законопроект требует доработки.

Комитет по вопросам цифровой трансформации обратил внимание на ключевой недостаток — отсутствие полного правового регулирования новых электронных реестров, которые являются базовыми для функционирования системы секьюритизации. В частности, не определены их статус, администрирование, защита данных и правила раскрытия информации, что не соответствует требованиям законодательства о публичных электронных реестрах и открытых данных.

Вместе с тем в законопроекте определено, что ведение и наполнение реестра транзакций по секьюритизации осуществляется Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку с обеспечением его публикации на официальном вебсайте. Также предусмотрены сроки внесения информации в реестр, включая сведения о соответствии транзакций требованиям закона, изменении их статуса и примененных мерах воздействия.

Также установлено, что авторизация агентов по верификации осуществляется путем включения юридических лиц в соответствующий реестр, порядок ведения которого определяется нормативно-правовыми актами Комиссии. Аналогичный подход предусмотрен и в отношении реестра активов покрытия, который ведется эмитентами в электронной форме и должен содержать актуальную информацию об активах.

Вместе с тем в заключении Минцифры отмечается, что законопроект не содержит полного нормативного регулирования создания и ведения этих реестров.

Кроме того, в заключении подчеркивается, что не урегулирован ряд вопросов, которые согласно Закону Украины «О публичных электронных реестрах» должны определяться исключительно на уровне закона, в частности:

правовой статус реестров и их назначение;

держатель и администратор;

требования к созданию и функционированию;

структура реестровых данных и источники информации;

порядок доступа, защиты и обработки данных;

интеграция с государственными системами;

финансовое обеспечение;

порядок обнародования и предоставления информации.

Также Минцифры обращает внимание, что в соответствии с законодательством о доступе к публичной информации и открытых данных значительная часть информации, формируемой в рамках рынка секьюритизации, должна публиковаться в формате открытых данных на Едином государственном веб-портале.

В связи с этим Минцифры считает, что законопроект требует доработки в части четкого определения режима функционирования реестров и перечня публичной информации, подлежащей открытому опубликованию.

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поручил доработать законопроект с учетом высказанных замечаний и предложений, а также рекомендовал включить его в повестку дня и принять за основу в первом чтении. Ко второму чтению документ должен быть доработан с учетом поданных предложений.

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