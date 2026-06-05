Новым премьер-министром Румынии стал уроженец Украины

Уроженец Украины Эуджен Томак может стать премьер-министром Румынии.

Фото: moldovalive.md

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Уроженец Одесской области Эуджен Томак назначен новым премьер-министром Румынии. Об этом решении 4 июня объявил президент страны Никушор Дан.

Выдвижение Томака произошло через месяц после отставки правительства предыдущего премьер-министра Илие Боложана, которому был объявлен вотум недоверия.

Представляя своего кандидата, Никушор Дан назвал его человеком, который обладает соответствующими ценностями и опытом общения с различными политическими силами, но при этом остается независимым от политических партий.

В свою очередь Томак поблагодарил президента и заявил, что «полностью понимает сложный контекст, который мы переживаем», а также ожидания румын. Он пообещал предложить «профессиональную правительственную команду, которая будет работать на благо граждан», и наладить диалог со всеми прозападными и демократическими политическими силами для формирования правительства.

Эуджен Томак родился в 1981 году в Измаильском районе Одесской области Украины в семье бессарабских румын. В начале 2000-х годов он переехал в Румынию, где окончил исторический факультет Бухарестского университета, пишет Digi24.ro.

Кроме того, Томак известен поддержкой европейской интеграции Молдовы и идеи ее объединения с Румынией.

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