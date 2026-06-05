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Новим премʼєр-міністром Румунії став уродженець України

11:03, 5 червня 2026
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Уродженець України Еуджен Томак став прем’єр-міністром Румунії.
Новим премʼєр-міністром Румунії став уродженець України
Фото: moldovalive.md
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Уродженець Одеської області Еуджен Томак призначений новим прем'єр-міністром Румунії. Про це рішення 4 червня оголосив президент країни Нікушор Дан.

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Висунення Томака на посаду прем'єр-міністра сталося через місяць після відставки уряду попереднього прем’єра Іліє Боложана, якому оголосили вотум недовіри.

Представляючи свого кандидата, Нікушор Дан назвав його таким, що має відповідні цінності й досвід спілкування з різними політичними силами, але водночас лишається незалежним від політичних сил.

У свою чергу Томак подякував президенту й заявив, що «повністю розуміє складний контекст, який ми переживаємо», й очікування румунів. Він пообіцяв запропонувати «професійну урядову команду, яка працюватиме на благо громадян», та діалог з усіма прозахідними та демократичними політсилами для формування уряду.

Еуджен Томак народився 1981 року в Ізмаїльському районі Одеської області України в родині бесарабських румунів. На початку 2000-х років він приїхав до Румунії, де закінчив історичний факультет Бухарестського університету, пише Digi24.ro.

Крім того, Томак відомий підтримкою європейської інтеграції Молдови та ідеї її об'єднання з Румунією.

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Україна Румунія

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