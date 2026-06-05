Викладач вимагає хабар за сесію: що робити студенту та куди звертатися

Розповідаємо, що вважається хабарем під час сесії та як захистити свої права у разі вимагання грошей.

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Сесія для студентів традиційно є періодом підсумкових іспитів, заліків та перевірки знань. Однак інколи замість об’єктивного оцінювання окремі студенти можуть зіткнутися з вимогами надати гроші, подарунки чи інші послуги в обмін на позитивний результат. Такі дії є проявом корупції та тягнуть за собою кримінальну відповідальність. У разі вимагання неправомірної вигоди важливо не погоджуватися на такі умови, а повідомляти про порушення до компетентних органів.

Як діяти студенту, якщо за іспит або залік вимагають гроші

Вимагання грошей за складання іспиту чи заліку є корупційним правопорушенням. У такій ситуації відповідальність може наставати як для особи, яка отримує неправомірну вигоду, так і для того, хто її надає.

Що вважається хабарем

Хабар є однією з форм неправомірної вигоди. Йдеться не лише про передачу грошей.

Неправомірною вигодою можуть вважатися:

матеріальні цінності, зокрема подарунки, техніка чи коштовності;

передача права власності на майно або права користування ним, наприклад безоплатне надання житла;

будь-які послуги чи дії майнового характеру, зокрема безкоштовний ремонт, прибирання або інші роботи.

Яка відповідальність передбачена

За корупційні правопорушення законодавство передбачає як штрафи, так і позбавлення волі.

Мінімальне покарання може становити:

штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень;

пробаційний нагляд на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Крім того, можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Максимальна відповідальність передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років із забороною обіймати певні посади чи здійснювати окремі види діяльності строком до трьох років, а також конфіскацію майна.

Хто відповідає за хабар

Відповідальність за корупційне правопорушення можуть нести обидві сторони — як особа, яка отримує неправомірну вигоду, так і особа, яка її надає.

Водночас закон передбачає можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі своєчасного добровільного повідомлення про факт надання хабаря правоохоронним органам.

Куди звертатися студенту

У разі вимагання грошей за успішне складання сесії студент може звернутися:

до органів студентського самоврядування або профспілки закладу освіти;

до керівництва навчального закладу;

до Міністерства освіти і науки України;

до поліції;

до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як повідомити про корупцію

Повідомлення має містити:

прізвище, ім’я та по батькові заявника;

місце проживання;

опис обставин можливого правопорушення;

дані особи, яка, ймовірно, вчинила корупційне правопорушення, її посаду та місце роботи.

Перед зверненням до правоохоронних органів рекомендується зібрати можливі докази, зокрема аудіо- чи відеозаписи, а також пояснення свідків — одногрупників, друзів або працівників закладу освіти.

Оцінювання знань має відбуватися виключно на підставі результатів навчання, а будь-які вимоги щодо передачі коштів чи інших матеріальних благ за успішне складання іспитів або заліків є незаконними.

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