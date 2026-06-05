Преподаватель требует взятку за сессию: что делать студенту и куда обращаться

Рассказываем, что считается взяткой во время сессии и как защитить свои права в случае вымогательства денег.

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Сессия для студентов традиционно является периодом итоговых экзаменов, зачетов и проверки знаний. Однако иногда вместо объективного оценивания отдельные студенты могут столкнуться с требованиями предоставить деньги, подарки или другие услуги в обмен на положительный результат. Такие действия являются проявлением коррупции и влекут за собой уголовную ответственность. В случае требования неправомерной выгоды важно не соглашаться на такие условия, а сообщать о нарушении в компетентные органы.

Как действовать студенту, если за экзамен или зачет требуют деньги

Требование денег за сдачу экзамена или зачета является коррупционным правонарушением. В такой ситуации ответственность может наступать как для лица, которое получает неправомерную выгоду, так и для того, кто ее предоставляет.

Что считается взяткой

Взятка является одной из форм неправомерной выгоды. Речь идет не только о передаче денег.

Неправомерной выгодой могут считаться:

материальные ценности, в частности подарки, техника или драгоценности;

передача права собственности на имущество или права пользования им, например безвозмездное предоставление жилья;

любые услуги или действия имущественного характера, в частности бесплатный ремонт, уборка или другие работы.

Какая ответственность предусмотрена

За коррупционные правонарушения законодательство предусматривает как штрафы, так и лишение свободы.

Минимальное наказание может составлять:

штраф от 17 тысяч до 68 тысяч гривен;

пробационный надзор на срок до трех лет;

лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Кроме того, возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Максимальная ответственность предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять отдельные виды деятельности сроком до трех лет, а также конфискацию имущества.

Кто отвечает за взятку

Ответственность за коррупционное правонарушение могут нести обе стороны — как лицо, которое получает неправомерную выгоду, так и лицо, которое ее предоставляет.

В то же время закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в случае своевременного добровольного сообщения о факте дачи взятки правоохранительным органам.

Куда обращаться студенту

В случае требования денег за успешную сдачу сессии студент может обратиться:

в органы студенческого самоуправления или профсоюз учебного заведения;

к руководству учебного заведения;

в Министерство образования и науки Украины;

в полицию;

в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщить о коррупции

Сообщение должно содержать:

фамилию, имя и отчество заявителя;

место жительства;

описание обстоятельств возможного правонарушения;

данные лица, которое, вероятно, совершило коррупционное правонарушение, его должность и место работы.

Перед обращением в правоохранительные органы рекомендуется собрать возможные доказательства, в частности аудио- или видеозаписи, а также объяснения свидетелей — одногруппников, друзей или работников учебного заведения.

Оценивание знаний должно осуществляться исключительно на основании результатов обучения, а любые требования о передаче денежных средств или иных материальных благ за успешную сдачу экзаменов или зачетов являются незаконными.

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