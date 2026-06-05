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Суд решил, засчитывается ли ФЛП с инвалидностью в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью

16:12, 5 июня 2026
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Черновицкий окружной административный суд рассмотрел спор относительно выполнения норматива трудоустройства лиц с инвалидностью физическим лицом-предпринимателем и взыскания административно-хозяйственных санкций.
Суд решил, засчитывается ли ФЛП с инвалидностью в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью
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Черновицкий окружной административный суд рассмотрел дело № 600/1938/25-а по иску Черновицкого областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью к физическому лицу-предпринимателю о взыскании административно-хозяйственных санкций и пени за якобы невыполнение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью в 2024 году. Суд исследовал, имелись ли правовые основания для начисления санкций и доказан ли факт нарушения работодателем требований законодательства.

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Обстоятельства дела

Черновицкое областное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью обратилось в суд с требованием взыскать с физического лица-предпринимателя административно-хозяйственные санкции в сумме 83 785,71 грн и пеню в размере 384,27 грн.

Основанием для обращения в суд стал сформированный Фондом расчет, согласно которому предприниматель не выполнил норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью за 2024 год. Согласно расчету, среднесписочная численность работников составляла 21 человек, а количество трудоустроенных лиц с инвалидностью было определено как ноль, в связи с чем Фонд пришел к выводу о наличии одного незаполненного нормативного рабочего места.

Предприниматель возразил против иска и указал, что сам является лицом с инвалидностью III группы. По его мнению, это обстоятельство должно было быть учтено при определении выполнения норматива, поскольку физическое лицо-предприниматель с инвалидностью, использующее наемный труд, согласно законодательству включается в показатель трудоустроенных лиц с инвалидностью. Следовательно, норматив рабочих мест в его случае был выполнен, а расчет Фонда является ошибочным.

Позиция суда

Суд проанализировал положения Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», Закона «О занятости населения», подзаконные нормативные акты и пришел к выводу, что иск не подлежит удовлетворению.

Суд отметил, что после изменений в законодательстве проверки соблюдения работодателями норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью относятся к полномочиям органов Гоструда. Полученная Фондом информация от Пенсионного фонда о возможных нарушениях является лишь основанием для проведения соответствующей проверки.

Материалы дела не содержали доказательств того, что Фонд передавал информацию о возможном нарушении в органы Гоструда либо что Гоструд проводил проверку и установил факт невыполнения ответчиком норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью за 2024 год.

Суд подчеркнул, что административно-хозяйственные санкции являются мерой ответственности за правонарушение в сфере хозяйствования. Такие санкции не могут применяться исключительно на основании данных информационных баз без надлежащего установления факта нарушения и без выяснения наличия состава правонарушения.

Кроме того, суд установил, что предприниматель является лицом с инвалидностью III группы с июля 2022 года. В соответствии с Инструкцией по заполнению формы отчетности №10-ПОИ и Порядком направления расчета сумм административно-хозяйственных санкций, физическое лицо, которому установлена инвалидность и которое использует труд наемных работников, увеличивает показатель количества трудоустроенных лиц с инвалидностью на одного человека.

На основании системного анализа этих норм суд пришел к выводу, что физическое лицо с инвалидностью, использующее наемный труд, включается в норматив трудоустройства лиц с инвалидностью и является эквивалентом одного трудоустроенного лица с инвалидностью. Следовательно, приведенные ответчиком обстоятельства свидетельствовали об отсутствии оснований для вывода о невыполнении норматива.

Выводы

Суд учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную по делу №400/3957/21, согласно которой именно органы Гоструда уполномочены проверять соблюдение норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, а обязанность по уплате административно-хозяйственных санкций возникает только после подтверждения нарушения по результатам такой проверки.

Черновицкий окружной административный суд отметил, что Фонд преждевременно обратился с иском, не имея подтвержденных актом проверки Гоструда доказательств невыполнения норматива трудоустройства лиц с инвалидностью.

Суд также отклонил доводы истца о том, что в условиях военного положения отсутствие проверки не влияет на возможность взыскания санкций. По мнению суда, даже в таких условиях требования статьи 19 Закона №875-ХІІ о необходимости установления факта нарушения не утрачивают силу.

Учитывая отсутствие надлежащих доказательств нарушения и принимая во внимание то, что предприниматель является лицом с инвалидностью и подлежит учету при определении выполнения норматива, суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований.

В результате суд полностью отказал в удовлетворении иска Черновицкого областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью о взыскании административно-хозяйственных санкций и пени.

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