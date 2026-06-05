  1. В Украине

Кабмин утвердил Экспортную стратегию до 2030 года — что она предусматривает

13:14, 5 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ направлен на повышение устойчивости украинской экономики, ее технологическое обновление и постепенный переход к модели экспортно-ориентированного роста.
Кабмин утвердил Экспортную стратегию до 2030 года — что она предусматривает
Фото: finteco.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил новую Экспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Документ определяет ключевые направления развития украинского экспорта в условиях войны, послевоенного восстановления и углубления европейской интеграции. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ направлен на повышение устойчивости украинской экономики, ее технологическое обновление и постепенный переход к модели экспортно-ориентированного роста. Фокус стратегии — наращивание производства и экспорта товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, усиление конкурентоспособности украинских компаний на внешних рынках, а также расширение участия микро-, малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической деятельности.

«Украина имеет сильный производственный потенциал, наша задача — помочь бизнесу реализовать его на внешних рынках. Экспортная стратегия до 2030 года определяет, как мы будем работать над расширением доступа к рынкам, развитием инструментов поддержки экспортеров и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью в украинском экспорте. Это важно как для экономического роста, так и для углубления интеграции Украины в рынок Европейского Союза», — подчеркнул Тарас Качка, комментируя решение Правительства.

Стратегия предусматривает три стратегические цели:

  • наращивание производства экспортоспособных товаров, улучшение структуры экспорта, увеличение его средней цены;
  • создание благоприятных условий для ведения экспортной деятельности;
  • укрепление государственных возможностей, институтов и инструментов для развития экспорта.

Для достижения этих целей документ предусматривает развитие производства средне- и высокотехнологичных товаров, поддержку перерабатывающей промышленности, стимулирование инвестиций в экспортно-ориентированные производства, устранение тарифных и нетарифных барьеров, развитие экспортного финансирования, усиление торгово-экономического представительства Украины за рубежом, совершенствование информационно-консультационной поддержки, цифровизацию экспортных сервисов и продвижение украинских товаров и услуг на внешних рынках.

Отдельное внимание уделено развитию государственных инструментов поддержки экспорта. Речь идет о финансовых механизмах, в частности продуктах Экспортно-кредитного агентства и банковских инструментах; всесторонней поддержке экспортеров со стороны Офиса по развитию предпринимательства и экспорта; развитии логистической и цифровой инфраструктуры; заключении и модернизации торговых соглашений; защите интересов украинских экспортеров; участии в международных выставках и мероприятиях; усилении экономической дипломатии; развитии бренда «Сделано в Украине»; а также сотрудничестве с международными организациями.

Ключевые индикаторы достижения целей до 2030 года:

  • уменьшение доли продукции сырьевого и низкого уровня переработки в общем экспорте до 59% (за девять месяцев 2025 года — 87,3%, по данным Госстата);
  • увеличение соотношения экспорта товаров и услуг к ВВП до 33% (уровень 2024 года — 29,4%, по данным Госстата);
  • рост доли экспорта услуг в общем экспорте товаров и услуг до 25% (за девять месяцев 2025 года — 18%, по данным Госстата);
  • увеличение общего объема экспорта товаров и услуг до 85 млрд долларов США (уровень 2025 года — 48 млрд долларов США по данным Госстата и ежедневным оперативным данным Гостаможслужбы).

Реализация Стратегии будет происходить в два этапа.

Первый этап, в 2026–2028 годах, будет сосредоточен на создании благоприятных условий для развития экспорта: совершенствовании законодательства, устранении торговых барьеров, развитии финансовых инструментов, привлечении инвестиций и усилении институциональной способности. Ожидается, что в 2028 году объем экспорта товаров и услуг достигнет 80 млрд долларов США, а доля продукции с более высоким уровнем переработки и экспорта услуг продолжит расти.

Второй этап в 2029–2030 годах предусматривает дальнейшее развитие и масштабирование начатых изменений, а также формирование целостной системы поддержки украинских экспортеров.

Координацию и мониторинг выполнения Стратегии будет осуществлять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Информация о выполнении операционного плана будет обновляться дважды в год, а ежегодный отчет о результатах реализации Стратегии будет рассматриваться Правительством.

Ожидается, что реализация Стратегии будет способствовать укреплению производственного и экспортного потенциала Украины, расширению присутствия украинских товаров и услуг на внешних рынках, увеличению доли продукции с добавленной стоимостью и развитию современной системы государственной поддержки экспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Кабинет Министров Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Совет судей Украины созывает ХХІ внеочередной съезд судей: на повестке дня вакантные места в КСУ и Высшем совете правосудия

Совет судей официально определил дату ХХІ внеочередного съезда, где на кону будут стоять не только места в Конституционном Суде, но и восемь кресел в Высшем совете правосудия.

Ограничение доступа к судебному реестру получило поддержку от ВСП: что ждет судебные решения под грифом «секретно»

Может ли открытость правосудия стать инструментом в руках агрессора.

Украина запускает упрощенное таможенное оформление товаров и переходит к цифровой таможне без очередей и бумажной волокиты

В рамках таможенной реформы предлагается объединить таможенные электронные системы в единую цифровую платформу для обработки и обмена данными.

ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая вынуждает одного соучастника отвечать за весь преступный доход группы

ЕСПЧ признал непропорциональной конфискацию, которая возлагает на одного соучастника ответственность за весь преступный доход группы.

Верховный Суд не согласился с ТЦК: ежемесячное пособие ветеранам не является зарплатой

ТЦК и СП не могут блокировать выплаты ежемесячного пособия военным, приравнивая его к зарплате и ограничивая ветеранов в сроках обращения в суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]