Кабмин утвердил Экспортную стратегию до 2030 года — что она предусматривает

Документ направлен на повышение устойчивости украинской экономики, ее технологическое обновление и постепенный переход к модели экспортно-ориентированного роста.

Фото: finteco.com.ua

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Кабинет Министров утвердил новую Экспортную стратегию Украины на период до 2030 года. Документ определяет ключевые направления развития украинского экспорта в условиях войны, послевоенного восстановления и углубления европейской интеграции. Об этом сообщил Офис Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

Документ направлен на повышение устойчивости украинской экономики, ее технологическое обновление и постепенный переход к модели экспортно-ориентированного роста. Фокус стратегии — наращивание производства и экспорта товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, усиление конкурентоспособности украинских компаний на внешних рынках, а также расширение участия микро-, малого и среднего бизнеса во внешнеэкономической деятельности.

«Украина имеет сильный производственный потенциал, наша задача — помочь бизнесу реализовать его на внешних рынках. Экспортная стратегия до 2030 года определяет, как мы будем работать над расширением доступа к рынкам, развитием инструментов поддержки экспортеров и увеличением доли продукции с добавленной стоимостью в украинском экспорте. Это важно как для экономического роста, так и для углубления интеграции Украины в рынок Европейского Союза», — подчеркнул Тарас Качка, комментируя решение Правительства.

Стратегия предусматривает три стратегические цели:

наращивание производства экспортоспособных товаров, улучшение структуры экспорта, увеличение его средней цены;

создание благоприятных условий для ведения экспортной деятельности;

укрепление государственных возможностей, институтов и инструментов для развития экспорта.

Для достижения этих целей документ предусматривает развитие производства средне- и высокотехнологичных товаров, поддержку перерабатывающей промышленности, стимулирование инвестиций в экспортно-ориентированные производства, устранение тарифных и нетарифных барьеров, развитие экспортного финансирования, усиление торгово-экономического представительства Украины за рубежом, совершенствование информационно-консультационной поддержки, цифровизацию экспортных сервисов и продвижение украинских товаров и услуг на внешних рынках.

Отдельное внимание уделено развитию государственных инструментов поддержки экспорта. Речь идет о финансовых механизмах, в частности продуктах Экспортно-кредитного агентства и банковских инструментах; всесторонней поддержке экспортеров со стороны Офиса по развитию предпринимательства и экспорта; развитии логистической и цифровой инфраструктуры; заключении и модернизации торговых соглашений; защите интересов украинских экспортеров; участии в международных выставках и мероприятиях; усилении экономической дипломатии; развитии бренда «Сделано в Украине»; а также сотрудничестве с международными организациями.

Ключевые индикаторы достижения целей до 2030 года:

уменьшение доли продукции сырьевого и низкого уровня переработки в общем экспорте до 59% (за девять месяцев 2025 года — 87,3%, по данным Госстата);

увеличение соотношения экспорта товаров и услуг к ВВП до 33% (уровень 2024 года — 29,4%, по данным Госстата);

рост доли экспорта услуг в общем экспорте товаров и услуг до 25% (за девять месяцев 2025 года — 18%, по данным Госстата);

увеличение общего объема экспорта товаров и услуг до 85 млрд долларов США (уровень 2025 года — 48 млрд долларов США по данным Госстата и ежедневным оперативным данным Гостаможслужбы).

Реализация Стратегии будет происходить в два этапа.

Первый этап, в 2026–2028 годах, будет сосредоточен на создании благоприятных условий для развития экспорта: совершенствовании законодательства, устранении торговых барьеров, развитии финансовых инструментов, привлечении инвестиций и усилении институциональной способности. Ожидается, что в 2028 году объем экспорта товаров и услуг достигнет 80 млрд долларов США, а доля продукции с более высоким уровнем переработки и экспорта услуг продолжит расти.

Второй этап в 2029–2030 годах предусматривает дальнейшее развитие и масштабирование начатых изменений, а также формирование целостной системы поддержки украинских экспортеров.

Координацию и мониторинг выполнения Стратегии будет осуществлять Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Информация о выполнении операционного плана будет обновляться дважды в год, а ежегодный отчет о результатах реализации Стратегии будет рассматриваться Правительством.

Ожидается, что реализация Стратегии будет способствовать укреплению производственного и экспортного потенциала Украины, расширению присутствия украинских товаров и услуг на внешних рынках, увеличению доли продукции с добавленной стоимостью и развитию современной системы государственной поддержки экспорта.

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