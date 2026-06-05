Кабмін схвалив Експортну стратегію до 2030 року — що вона передбачає

Документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання.

Фото: finteco.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів затвердив нову Експортну стратегію України на період до 2030 року. Документ визначає ключові напрями розвитку українського експорту в умовах війни, післявоєнного відновлення та поглиблення європейської інтеграції. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Документ спрямований на підвищення стійкості української економіки, її технологічне оновлення та поступовий перехід до моделі експортоорієнтованого зростання. Фокус стратегії – нарощування виробництва та експорту товарів і послуг з вищою доданою вартістю, посилення конкурентоспроможності українських компаній на зовнішніх ринках, а також розширення участі мікро-, малого і середнього бізнесу у зовнішньоекономічній діяльності.

«Україна має сильний виробничий потенціал, наше завдання – допомогти бізнесу реалізувати його на зовнішніх ринках. Експортна стратегія до 2030 року визначає, як ми будемо працювати над розширенням доступу до ринків, розвитком інструментів підтримки експортерів та збільшенням частки продукції з доданою вартістю в українському експорті. Це важливо як для економічного зростання, так і для поглиблення інтеграції України до ринку Європейського Союзу», – наголосив Тарас Качка, коментуючи рішення Уряду.

Стратегія передбачає три стратегічні цілі:

Нарощування виробництва експортоспроможних товарів, покращення структури експорту, збільшення його середньої ціни.

Створення сприятливих умов для ведення експортної діяльності.

Зміцнення державних спроможностей, інституцій та інструментів для розвитку експорту.

Для досягнення цих цілей документ передбачає розвиток виробництва середньо- та високотехнологічних товарів, підтримку переробної промисловості, стимулювання інвестицій в експортоорієнтовані виробництва, усунення тарифних і нетарифних бар’єрів, розвиток експортного фінансування, посилення торговельно-економічного представництва України за кордоном, удосконалення інформаційно-консультаційної підтримки, цифровізацію експортних сервісів та промоцію українських товарів і послуг на зовнішніх ринках.

Окрему увагу приділено розвитку державних інструментів підтримки експорту. Йдеться про фінансові механізми, зокрема продукти Експортно-кредитного агентства та банківські інструменти; всебічну підтримку експортерів від Офісу з розвитку підприємництва та експорту; розвиток логістичної та цифрової інфраструктури; укладання та модернізацію торговельних угод; захист інтересів українських експортерів; участь у міжнародних виставках і заходах; посилення економічної дипломатії; розвиток бренду «Зроблено в Україні»; а також співпрацю з міжнародними організаціями.

Ключові індикатори досягнення цілей до 2030 року:

зменшення частки продукції сировинного та низького ступеня переробки в загальному експорті до 59% (за дев’ять місяців 2025 року - 87,3%, за даними Держстату);

збільшення співвідношення експорту товарів і послуг до ВВП до 33% (рівень 2024 року - 29,4%, за даними Держстату);

зростання частки експорту послуг у загальному експорті товарів і послуг до 25% (за дев’ять місяців 2025 - 18%, за даними Держстату);

збільшення загального обсягу експорту товарів і послуг до 85 млрд доларів США (рівень 2025 року - 48 млрд доларів США за даними Держстату та щоденними оперативними даними Держмитслужби).

Реалізація Стратегії відбуватиметься у два етапи. Перший, у 2026-2028 роках, буде зосереджений на створенні сприятливих умов для розвитку експорту: вдосконаленні законодавства, усуненні торговельних бар’єрів, розвитку фінансових інструментів, залученні інвестицій та посиленні інституційної спроможності. Очікується, що у 2028 році обсяг експорту товарів і послуг сягне 80 млрд доларів США, а частка продукції з вищим рівнем переробки та експорту послуг продовжить зростати.

Другий етап у 2029-2030 роках передбачає подальший розвиток і масштабування започаткованих змін та формування цілісної системи підтримки українських експортерів.

Координацію та моніторинг виконання Стратегії здійснюватиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Інформація про виконання операційного плану оновлюватиметься двічі на рік, а щорічний звіт про результати реалізації Стратегії розглядатиме Уряд.

Очікується, що реалізація Стратегії сприятиме зміцненню виробничого та експортного потенціалу України, розширенню присутності українських товарів і послуг на зовнішніх ринках, збільшенню частки продукції з доданою вартістю та розвитку сучасної системи державної підтримки експорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.