Верховний Суд: незавершене розлучення перекреслює право на виплати цивільній дружині після загибелі військового

Роки спільного життя в цивільному шлюбі не гарантують виплат: Верховний Суд пояснив, хто має право на допомогу після загибелі військового.

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Втрата близької людини на війні супроводжується не лише емоційним болем, а й складними юридичними труднощами у боротьбі за право на соціальні гарантії. У справі № 384/33/25 Верховний Суд переглянув спір, що виник навколо отримання соціальних гарантій після загибелі військовослужбовця та нагадав, що для призначення допомоги вирішальне значення мають не лише фактичні сімейні стосунки, а й дотримання встановлених законом вимог.

Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду дав відповідь на питання: чи може жінка вважатися членом сім'ї загиблого воїна, якщо на момент початку стосунків вона офіційно ще була заміжня за іншим?

Право на одноразову грошову допомогу після загибелі військовослужбовця напряму залежить від підтвердження статусу члена його сім’ї. Відповідно до статті 17 Конституції України соціальний захист військовослужбовців та їхніх сімей є конституційним обов'язком держави.

Між шлюбом та фронтом

Позивачка стверджувала, що з липня 2021 року проживала з військовим однією сім'єю в Маріуполі. Пара вела спільне господарство, чоловік утримував її та двох дітей від попереднього шлюбу, вони планували одруження та навіть придбали обручку. Після загибелі захисника у травні 2022 року позивачка звернулася до Міноборони за отриманням ОГД, але отримала відмову через відсутність доказів спільного проживання.

Принцип одношлюбності

Ключовою обставиною, яку встановив апеляційний суд і підтвердив Верховний Суд, став факт того, що позивачка до 12 березня 2022 року перебувала у зареєстрованому шлюбі з іншим чоловіком.

Верховний Суд нагадав, що відповідно до Сімейного кодексу України чоловік і жінка не можуть одночасно перебувати у кількох шлюбних відносинах. Стаття 74 СК України передбачає можливість встановлення факту проживання сім'єю лише за умови, що особи не перебувають у будь-якому іншому шлюбі.

Таким чином, наявність чинного шлюбу з іншою особою виключає можливість юридичного визнання «цивільного шлюбу» за той самий період. Це, своєю чергою, може впливати на право особи претендувати на соціальні гарантії та одноразову грошову допомогу після загибелі військовослужбовця.

Стандарти доказування

Позивачка надала суду скріншоти з Instagram та Viber, виписки з банку про перекази коштів та спільні фото. Проте суд визнав ці докази недостатніми для періоду після розлучення (з березня по травень 2022 року).

Відповідно до статті 3 СК України сім'ю складають особи, які не просто проживають разом, а пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Верховний Суд зазначив, що грошові перекази можуть свідчити про близькі стосунки або допомогу, але не є беззаперечним доказом спільного бюджету та господарства.

Спільні фото та листування в месенджерах відображають наявність почуттів та спілкування, але не підтверджують створення сім'ї як юридичного союзу.

Суд врахував, що військовий перебував на службі, але вказав, що саме по собі перебування у близьких стосунках та допомога не свідчать про наявність усталених відносин, притаманних подружжю.

Рішення Верховного Суду

Верховного Суду, скасував рішення першої інстанції та підтвердив правомірність відмови Міноборони у виплаті грошової допомоги позивачці.

Доки попередній шлюб не розірвано в судовому порядку, і рішення не набрало сили, жодні нові стосунки не можуть бути визнані сім'єю в розумінні закону. Незавершене розлучення є юридичним запобіжником для будь-яких претензій на статус члена сім'ї в нових стосунках. Навіть війна та спільні діти не змінюють імперативну вимогу статті 25 СК України.

Верховний Суд нагадав, що завданням цивільного судочинства є не просто співчуття, а справедливе вирішення справ на засадах верховенства права та законності. Відмова у позові стала наслідком недотримання базового принципу одношлюбності та недостатності доказів ведення спільного господарства у короткий проміжок часу після офіційного розлучення.

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