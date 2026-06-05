Не володіли землею весь рік: як у такому разі розраховується мінімальне податкове зобов’язання

Мінімальне податкове зобов’язання за земельну ділянку розраховується з урахуванням фактичного періоду володіння або користування землею.

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Під час визначення мінімального податкового зобов’язання враховується фактичний строк володіння або користування земельною ділянкою протягом року.

Як повідомили у Міністерстві фінансів у відповіді на запит Державної податкової служби, у разі зміни власника чи користувача земельної ділянки протягом календарного року (у тому числі за договорами оренди, суборенди або емфітевзису) сума МПЗ розподіляється між сторонами відповідно до періоду фактичного користування землею.

Так, особа, яка втратила право власності або користування земельною ділянкою, сплачує МПЗ за період з 1 січня до місяця припинення такого права. Водночас новий власник або користувач враховує МПЗ починаючи з місяця набуття відповідного права.

Податкове зобов’язання кожного платника визначається окремо та розраховується пропорційно кількості місяців фактичного володіння чи користування земельною ділянкою.

Таким чином, мінімальний річний розмір МПЗ, передбачений Податковим кодексом України, підлягає коригуванню залежно від тривалості використання земельної ділянки протягом року. Такий підхід забезпечує справедливіший розподіл податкового навантаження та унеможливлює нарахування зобов’язань за періоди, коли земля фактично не перебувала у користуванні платника.

Відповідно до Податкового кодексу України мінімальний річний розмір МПЗ становить:

не менше 700 гривень на 1 гектар земельної ділянки;

не менше 1400 гривень на 1 гектар для земельних ділянок, де частка ріллі перевищує 50%.

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