Суд припинив діяльність партії «Русь» – її майно та активи передадуть державі

За позовом Мін’юсту заборонено діяльність політичної партії «Русь».

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Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про заборону діяльності політичної партії «Русь».

Суд також ухвалив рішення передати у власність держави майно, кошти та інші активи партії, а також її структурних утворень.

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Як зазначили у Мінʼюсті, підставою для звернення до суду стали матеріали правоохоронних органів, які, за даними відомства, підтвердили діяльність політичної сили на шкоду державному суверенітету, територіальній цілісності та національній безпеці України.

Позов був обґрунтований тим, що діяльність організації та публічні заяви її керівника містили підтримку збройної агресії РФ, виправдовування окупації українських територій і поширення проросійських наративів.

У Мін’юсті наголосили, що після набрання рішенням законної сили діяльність політичної партії буде остаточно припинена, а її виявлені активи перейдуть у власність держави.

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