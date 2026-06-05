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Суд прекратил деятельность партии «Русь» — её имущество и активы передадут государству

12:02, 5 июня 2026
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По иску Минюста запрещена деятельность политической партии «Русь».
Суд прекратил деятельность партии «Русь» — её имущество и активы передадут государству
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Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о запрете деятельности политической партии «Русь».

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Суд также принял решение передать в собственность государства имущество, денежные средства и другие активы партии, а также её структурных образований.

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Как отметили в Минюсте, основанием для обращения в суд стали материалы правоохранительных органов, которые, по данным ведомства, подтвердили деятельность политической силы в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины.

Иск был обоснован тем, что деятельность организации и публичные заявления её руководителя содержали поддержку вооружённой агрессии РФ, оправдание оккупации украинских территорий и распространение пророссийских нарративов.

В Минюсте подчеркнули, что после вступления решения в законную силу деятельность политической партии будет окончательно прекращена, а её выявленные активы перейдут в собственность государства.

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