Более 110 политических партий в Украине не подали отчеты в НАПК: кто в списке на штраф

Около недели назад, а именно 11 мая, завершилась кампания подачи финансовой отчетности политических партий за I квартал 2026 года.

Как сообщили в НАПК, более 110 политических партий из около 400 зарегистрированных не подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах. Среди них — 72 партии, которые находятся в состоянии прекращения.

В то же время в НАПК отметили, что в I квартале этого года зафиксирован самый высокий показатель подачи финансовой отчетности политическими партиями с момента возобновления обязательной отчетности в 2023 году.

В установленный законодательством срок отчеты подали более 280 политических партий, что является рекордным показателем за весь период после возобновления отчетности и свидетельствует о повышении уровня соблюдения партиями требований законодательства в сфере финансовой прозрачности.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», НАПК должно в течение 10 календарных дней после завершения срока подачи отчетности опубликовать список партий, которые не выполнили это обязательство.

Также агентство должно обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

За непредставление финансовых отчетов предусмотрена административная ответственность по ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 5 100 до 6 800 гривен.

Список политических партий, которые не подали (в т.ч. в установленный срок) отчеты за I квартал 2026 года:

«Українська селянська демократична партія» (код ЄДРПОУ 00013037) «Соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00011305) «Слов’янська партія» (код ЄДРПОУ 00061510) «Комуністична партія України» (код ЄДРПОУ 00049147) «Організація українських націоналістів» (код ЄДРПОУ 20797609) «Соціал-демократична партія України (об’єднана)» (код ЄДРПОУ 00042636) «Прогресивна соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00013497) «Народна партія» (код ЄДРПОУ 00013557) «Жінки України» (код ЄДРПОУ 20076886) «Євросоюз» (код ЄДРПОУ 20077521) «Справжня Україна» (код ЄДРПОУ 21657394) «Партія захисників Вітчизни» (код ЄДРПОУ 20073283) «Партія «Реформи і порядок» (код ЄДРПОУ 21668357) «Партія мусульман України» (код ЄДРПОУ 25105467) «Мрія» (код ЄДРПОУ 20078978) «Партія «Русь» (код ЄДРПОУ 21710065) «Справедливості та розвитку» (код ЄДРПОУ 20078843) «Єдина Україна» (код ЄДРПОУ 20078926) «Держава» (код ЄДРПОУ 21703036) «Демократичний союз» (код ЄДРПОУ 21707488) «Молода Україна» (код ЄДРПОУ 21709168) «Опозиційна платформа – За життя» (код ЄДРПОУ 21709375) «Єдність» (код ЄДРПОУ 21714672) «Зелена партія України» (код ЄДРПОУ 21712992) «Партія промисловців і підприємців України» (код ЄДРПОУ 21715677) «Прагматичний вибір» (код ЄДРПОУ 21706997) «Українська політична партія «Християнський рух» (код ЄДРПОУ 21693533) «Нова політика» (код ЄДРПОУ 21693906) «Зелена екологічна партія України «Райдуга» (код ЄДРПОУ 25959235) «Комуністична партія робітників і селян» (код ЄДРПОУ 20057812) «Руський блок» (код ЄДРПОУ 21721560) «Партія правозахисту» (код ЄДРПОУ 25992406) «25» (код ЄДРПОУ 26059509) «Русь єдина» (код ЄДРПОУ 26385090) «Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист» (код ЄДРПОУ 26438857) «Партія «Відродження» (код ЄДРПОУ 26560280) «Український дім» (код ЄДРПОУ 32985480) «Всеукраїнська політична партія «Братство» (код ЄДРПОУ 33105589) «Народна влада» (код ЄДРПОУ 33106776) «Колгоспна партія України» (код ЄДРПОУ 33198563) «Всеукраїнський патріотичний союз» (код ЄДРПОУ 33347622) «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю» (код ЄДРПОУ 33402185) «Еко партія Берези» (код ЄДРПОУ 33406897) «Нова демократія» (код ЄДРПОУ 33400811) «Совість України» (код ЄДРПОУ 33306555) «Сильна Україна» (код ЄДРПОУ 33306612) «Партія Труда» (код ЄДРПОУ 33400434) «Громадянська солідарність» (код ЄДРПОУ 33401155) «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» (код ЄДРПОУ 34182769) «Партія права» (код ЄДРПОУ 34489141) «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168) «Українська партія» (код ЄДРПОУ 34817844) «Партія селян» (код ЄДРПОУ 34997921) «Фронт змін» (код ЄДРПОУ 35250766) «Союз лівих сил» (код ЄДРПОУ 35678071) «Партія нового покоління України» (код ЄДРПОУ 35727118) «Партія козаків України» (код ЄДРПОУ 36252151) «Захист місцевих інтересів народу» (код ЄДРПОУ 36126638) «Руська єдність» (код ЄДРПОУ 36222876) «Блок опозиційних сил» (код ЄДРПОУ 36240921) «Партія народний порядок» (код ЄДРПОУ 36443465) «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36764590) «За справедливість та добробут» (код ЄДРПОУ 37132202) «Солідарність правих сил» (код ЄДРПОУ 37133583) «Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» (код ЄДРПОУ 37147994) «Опозиційний блок» (код ЄДРПОУ 37120464) «Ведуча сила» (код ЄДРПОУ 37250464) «Команда Сергія Мінька» (код ЄДРПОУ 37387024) «Відродження і розвитку» (код ЄДРПОУ 37740125) «Українська партія респонсизму» (код ЄДРПОУ 37905498) «Партія українського народу» (код ЄДРПОУ 37932584) «Власна сила» (код ЄДРПОУ 38013105) «Ренесанс» (код ЄДРПОУ 38108076) «Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)» (код ЄДРПОУ 38192867) «Ми маємо мужність» (код ЄДРПОУ 38190160) «Голос народу» (код ЄДРПОУ 38436617) «Миколаївці» (код ЄДРПОУ 38909954) «Київська Русь – Україна» (код ЄДРПОУ 38892197) «Комуністична марксистсько-ленінська партія України» (код ЄДРПОУ 39063120) «Зелений тризуб» (код ЄДРПОУ 39174642) «Українська сила» (код ЄДРПОУ 39371410) «Блок Вадима Бойченка» (код ЄДРПОУ 39464116) «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» (код ЄДРПОУ 39550770) «Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль» (код ЄДРПОУ 39594378) «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 39634331) «Універсальна партія України» (код ЄДРПОУ 39707320) «Гідність» (код ЄДРПОУ 39626949) «Партія Шарія» (код ЄДРПОУ 39644910) «Наші» (код ЄДРПОУ 39660969) «Право народу» (код ЄДРПОУ 39690768) «Громадський рух «Народний контроль» (код ЄДРПОУ 39695017) «Промінь надії» (код ЄДРПОУ 39742171) «Нова дія» (код ЄДРПОУ 39735578) «Олімп» (код ЄДРПОУ —, код ЄРГФ 1436493) «Український вибір» (код ЄДРПОУ 39856799) «Херсонці» (код ЄДРПОУ 39862928) «Перемога Пальчевського» (код ЄДРПОУ 39877693) «Авангард народу» (код ЄДРПОУ 39954421) «УНА – УНСО» (код ЄДРПОУ 39974700) «Собор» (код ЄДРПОУ 40011290) «Свої» (код ЄДРПОУ 40140578) «Рух справедливості» (код ЄДРПОУ 40193789) «Патріоти України» (код ЄДРПОУ 40209835) «Вінницька європейська стратегія» (код ЄДРПОУ 40249019) «Партія єдності» (код ЄДРПОУ 40255525) «Блок Міхеіла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 40272226) «Україна без олігархів» (код ЄДРПОУ 40269229) «Нова» (код ЄДРПОУ 40272907) «Розумна сила» (код ЄДРПОУ 40353273) «Всеукраїнський народний союз» (код ЄДРПОУ 40371879) «Громадянський союз» (код ЄДРПОУ 40395580) «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 40431859) «Стабільність» (код ЄДРПОУ 40551070) «Рідна Галичина» (код ЄДРПОУ 43781583)

