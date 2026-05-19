Более 110 политических партий в Украине не подали отчеты в НАПК: кто в списке на штраф
Около недели назад, а именно 11 мая, завершилась кампания подачи финансовой отчетности политических партий за I квартал 2026 года.
Как сообщили в НАПК, более 110 политических партий из около 400 зарегистрированных не подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах. Среди них — 72 партии, которые находятся в состоянии прекращения.
В то же время в НАПК отметили, что в I квартале этого года зафиксирован самый высокий показатель подачи финансовой отчетности политическими партиями с момента возобновления обязательной отчетности в 2023 году.
В установленный законодательством срок отчеты подали более 280 политических партий, что является рекордным показателем за весь период после возобновления отчетности и свидетельствует о повышении уровня соблюдения партиями требований законодательства в сфере финансовой прозрачности.
В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», НАПК должно в течение 10 календарных дней после завершения срока подачи отчетности опубликовать список партий, которые не выполнили это обязательство.
Также агентство должно обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.
За непредставление финансовых отчетов предусмотрена административная ответственность по ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — от 5 100 до 6 800 гривен.
Список политических партий, которые не подали (в т.ч. в установленный срок) отчеты за I квартал 2026 года:
- «Українська селянська демократична партія» (код ЄДРПОУ 00013037)
- «Соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00011305)
- «Слов’янська партія» (код ЄДРПОУ 00061510)
- «Комуністична партія України» (код ЄДРПОУ 00049147)
- «Організація українських націоналістів» (код ЄДРПОУ 20797609)
- «Соціал-демократична партія України (об’єднана)» (код ЄДРПОУ 00042636)
- «Прогресивна соціалістична партія України» (код ЄДРПОУ 00013497)
- «Народна партія» (код ЄДРПОУ 00013557)
- «Жінки України» (код ЄДРПОУ 20076886)
- «Євросоюз» (код ЄДРПОУ 20077521)
- «Справжня Україна» (код ЄДРПОУ 21657394)
- «Партія захисників Вітчизни» (код ЄДРПОУ 20073283)
- «Партія «Реформи і порядок» (код ЄДРПОУ 21668357)
- «Партія мусульман України» (код ЄДРПОУ 25105467)
- «Мрія» (код ЄДРПОУ 20078978)
- «Партія «Русь» (код ЄДРПОУ 21710065)
- «Справедливості та розвитку» (код ЄДРПОУ 20078843)
- «Єдина Україна» (код ЄДРПОУ 20078926)
- «Держава» (код ЄДРПОУ 21703036)
- «Демократичний союз» (код ЄДРПОУ 21707488)
- «Молода Україна» (код ЄДРПОУ 21709168)
- «Опозиційна платформа – За життя» (код ЄДРПОУ 21709375)
- «Єдність» (код ЄДРПОУ 21714672)
- «Зелена партія України» (код ЄДРПОУ 21712992)
- «Партія промисловців і підприємців України» (код ЄДРПОУ 21715677)
- «Прагматичний вибір» (код ЄДРПОУ 21706997)
- «Українська політична партія «Християнський рух» (код ЄДРПОУ 21693533)
- «Нова політика» (код ЄДРПОУ 21693906)
- «Зелена екологічна партія України «Райдуга» (код ЄДРПОУ 25959235)
- «Комуністична партія робітників і селян» (код ЄДРПОУ 20057812)
- «Руський блок» (код ЄДРПОУ 21721560)
- «Партія правозахисту» (код ЄДРПОУ 25992406)
- «25» (код ЄДРПОУ 26059509)
- «Русь єдина» (код ЄДРПОУ 26385090)
- «Всеукраїнська політична партія – Екологія та соціальний захист» (код ЄДРПОУ 26438857)
- «Партія «Відродження» (код ЄДРПОУ 26560280)
- «Український дім» (код ЄДРПОУ 32985480)
- «Всеукраїнська політична партія «Братство» (код ЄДРПОУ 33105589)
- «Народна влада» (код ЄДРПОУ 33106776)
- «Колгоспна партія України» (код ЄДРПОУ 33198563)
- «Всеукраїнський патріотичний союз» (код ЄДРПОУ 33347622)
- «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю» (код ЄДРПОУ 33402185)
- «Еко партія Берези» (код ЄДРПОУ 33406897)
- «Нова демократія» (код ЄДРПОУ 33400811)
- «Совість України» (код ЄДРПОУ 33306555)
- «Сильна Україна» (код ЄДРПОУ 33306612)
- «Партія Труда» (код ЄДРПОУ 33400434)
- «Громадянська солідарність» (код ЄДРПОУ 33401155)
- «Соціал-патріотична асамблея слов’ян» (код ЄДРПОУ 34182769)
- «Партія права» (код ЄДРПОУ 34489141)
- «Велика Україна» (код ЄДРПОУ 34728168)
- «Українська партія» (код ЄДРПОУ 34817844)
- «Партія селян» (код ЄДРПОУ 34997921)
- «Фронт змін» (код ЄДРПОУ 35250766)
- «Союз лівих сил» (код ЄДРПОУ 35678071)
- «Партія нового покоління України» (код ЄДРПОУ 35727118)
- «Партія козаків України» (код ЄДРПОУ 36252151)
- «Захист місцевих інтересів народу» (код ЄДРПОУ 36126638)
- «Руська єдність» (код ЄДРПОУ 36222876)
- «Блок опозиційних сил» (код ЄДРПОУ 36240921)
- «Партія народний порядок» (код ЄДРПОУ 36443465)
- «Наш дім» (код ЄДРПОУ 36764590)
- «За справедливість та добробут» (код ЄДРПОУ 37132202)
- «Солідарність правих сил» (код ЄДРПОУ 37133583)
- «Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» (код ЄДРПОУ 37147994)
- «Опозиційний блок» (код ЄДРПОУ 37120464)
- «Ведуча сила» (код ЄДРПОУ 37250464)
- «Команда Сергія Мінька» (код ЄДРПОУ 37387024)
- «Відродження і розвитку» (код ЄДРПОУ 37740125)
- «Українська партія респонсизму» (код ЄДРПОУ 37905498)
- «Партія українського народу» (код ЄДРПОУ 37932584)
- «Власна сила» (код ЄДРПОУ 38013105)
- «Ренесанс» (код ЄДРПОУ 38108076)
- «Робітнича партія України (марксистсько-ленінська)» (код ЄДРПОУ 38192867)
- «Ми маємо мужність» (код ЄДРПОУ 38190160)
- «Голос народу» (код ЄДРПОУ 38436617)
- «Миколаївці» (код ЄДРПОУ 38909954)
- «Київська Русь – Україна» (код ЄДРПОУ 38892197)
- «Комуністична марксистсько-ленінська партія України» (код ЄДРПОУ 39063120)
- «Зелений тризуб» (код ЄДРПОУ 39174642)
- «Українська сила» (код ЄДРПОУ 39371410)
- «Блок Вадима Бойченка» (код ЄДРПОУ 39464116)
- «Партія Ігоря Колихаєва «Нам тут жити!» (код ЄДРПОУ 39550770)
- «Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль» (код ЄДРПОУ 39594378)
- «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 39634331)
- «Універсальна партія України» (код ЄДРПОУ 39707320)
- «Гідність» (код ЄДРПОУ 39626949)
- «Партія Шарія» (код ЄДРПОУ 39644910)
- «Наші» (код ЄДРПОУ 39660969)
- «Право народу» (код ЄДРПОУ 39690768)
- «Громадський рух «Народний контроль» (код ЄДРПОУ 39695017)
- «Промінь надії» (код ЄДРПОУ 39742171)
- «Нова дія» (код ЄДРПОУ 39735578)
- «Олімп» (код ЄДРПОУ —, код ЄРГФ 1436493)
- «Український вибір» (код ЄДРПОУ 39856799)
- «Херсонці» (код ЄДРПОУ 39862928)
- «Перемога Пальчевського» (код ЄДРПОУ 39877693)
- «Авангард народу» (код ЄДРПОУ 39954421)
- «УНА – УНСО» (код ЄДРПОУ 39974700)
- «Собор» (код ЄДРПОУ 40011290)
- «Свої» (код ЄДРПОУ 40140578)
- «Рух справедливості» (код ЄДРПОУ 40193789)
- «Патріоти України» (код ЄДРПОУ 40209835)
- «Вінницька європейська стратегія» (код ЄДРПОУ 40249019)
- «Партія єдності» (код ЄДРПОУ 40255525)
- «Блок Міхеіла Саакашвілі» (код ЄДРПОУ 40272226)
- «Україна без олігархів» (код ЄДРПОУ 40269229)
- «Нова» (код ЄДРПОУ 40272907)
- «Розумна сила» (код ЄДРПОУ 40353273)
- «Всеукраїнський народний союз» (код ЄДРПОУ 40371879)
- «Громадянський союз» (код ЄДРПОУ 40395580)
- «Всеукраїнське об’єднання «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 40431859)
- «Стабільність» (код ЄДРПОУ 40551070)
- «Рідна Галичина» (код ЄДРПОУ 43781583)
