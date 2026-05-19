  В Украине

Владимир Зеленский присвоил 34 бригаде морской пехоты почетное наименование «Борисфен»

10:52, 19 мая 2026
Президент Владимир Зеленский подписал указ 387/2026 о присвоении почетного наименования 34 отдельной бригаде морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно документу, бригаде присвоено почетное наименование «Борисфен». Отныне она будет называться — 34 отдельная бригада морской пехоты «Борисфен» Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В тексте указа отмечается, что решение принято с целью восстановления исторических традиций национального войска, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Указ вступил в силу с 18 мая.

