Военнообязанный три месяца не мог добиться ответа от ТЦК относительно отсрочки — дело решил суд

09:42, 19 мая 2026
Истец заявлял, что имеет право на отсрочку из-за ухода за отцом с инвалидностью II группы, однако ответа от ТЦК так и не получил.
Иллюстративное фото, источник - telegraf.in.ua
Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнообязанного, который после увольнения со службы не смог добиться рассмотрения заявления об отсрочке и актуализации своих данных в реестре «Обериг».

Суд пришел к выводу, что Порядок №560 не предусматривает возможности оставления таких заявлений без рассмотрения. После получения документов комиссия ТЦК была обязана принять решение о предоставлении отсрочки либо предоставить мотивированный отказ. Вместе с тем суд не решал вопрос о наличии или отсутствии у истца права на отсрочку по существу.

Также суд обязал ТЦК рассмотреть заявления истца и актуализировать сведения в АИТС «Обериг» в соответствии с обстоятельствами, изложенными в его обращении.

Вместе с тем в иске к Центру предоставления административных услуг Ужгородского городского совета суд отказал, указав, что после изменений в Порядок №560 подача заявления об отсрочке через ЦНАП возможна только при личном присутствии заявителя.

Обстоятельства дела №420/42819/25

Истец был уволен со службы в 2022 году по семейным обстоятельствам и направлен для постановки на воинский учет в ТЦК. Однако в системе «Резерв+» его статус оставался неактуальным: в реестре он отображался как лицо, не являющееся военнообязанным, с основанием «военнослужащий».

Мужчина указывал, что имеет право на отсрочку в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», поскольку его отец является лицом с инвалидностью II группы и нуждается в постоянном постороннем уходе.

В сентябре 2025 года истец направил в ТЦК заявление о предоставлении отсрочки вместе с подтверждающими документами, среди которых были документы об увольнении со службы, справка МСЭК, медицинское заключение о необходимости постоянного ухода и документы воинского учета.

Ответа на заявление он не получил.

После этого представитель истца неоднократно обращался в ТЦК с адвокатскими запросами относительно результатов рассмотрения заявления. В ответ ТЦК сообщал о якобы ненадлежащем оформлении ордера адвоката и фактически не предоставлял ответа по существу рассмотрения заявления.

В декабре 2025 года истец повторно обратился с заявлениями о предоставлении отсрочки и внесении актуальных данных в реестр «Обериг». Ответы на эти обращения также не поступили.

Позиция ТЦК

Представитель ТЦК просил отказать в иске и указывал, что после изменений в постановление Кабмина №560, вступивших в силу с 1 ноября 2025 года, оформление отсрочки возможно только через приложение «Резерв+» либо лично через ЦНАП.

Также ответчик настаивал, что после увольнения со службы истец должен был лично прибыть в ТЦК для постановки на воинский учет.

Выводы суда

Суд обратил внимание, что на момент первоначального обращения истца в сентябре 2025 года изменения в Порядок №560 относительно оформления отсрочки через ЦНАП еще не действовали.

Суд указал, что в соответствии с Порядком №560 комиссия ТЦК после получения заявления и документов обязана в течение установленного срока рассмотреть обращение и принять решение о предоставлении отсрочки либо об отказе в ее предоставлении.

При этом Порядок №560 не предусматривает возможности оставить заявление без рассмотрения либо вообще не принять никакого решения.

Суд отдельно подчеркнул, что субъект властных полномочий не может воздерживаться от принятия решения, если это относится к его компетенции.

Кроме того, суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал правомерность своего бездействия относительно нерассмотрения заявлений и необновления сведений в реестре.

Почему суд отказал в иске к ЦНАП

Относительно Центра предоставления административных услуг суд пришел к иному выводу.

Суд указал, что после изменений в Порядок №560 заявления об отсрочке через ЦНАП подаются лично, с прохождением идентификации и предъявлением военно-учетных документов.

Поскольку истец направил документы почтой, ЦНАП не имел возможности провести надлежащую идентификацию личности и сформировать электронное заявление в порядке, предусмотренном законодательством.

При таких обстоятельствах суд признал, что ЦНАП действовал в пределах определенных законом полномочий.

Что решил суд

Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявлений истца о предоставлении отсрочки и внесении актуальных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

ТЦК обязали рассмотреть заявления истца и актуализировать сведения в АИТС «Обериг» в соответствии с обстоятельствами, изложенными в заявлении от 15 декабря 2025 года.

Также суд обязал ТЦК подать отчет о выполнении решения суда в течение 30 дней после вступления решения в законную силу и взыскал с ответчика часть судебного сбора.

В удовлетворении исковых требований к Центру предоставления административных услуг Ужгородского городского совета суд отказал.

