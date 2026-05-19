МВФ и ЕС настаивают на НДС для иностранных посылок в Украине — Bloomberg

09:58, 19 мая 2026
ЕС планирует привязать часть помощи Украине к требованию МВФ о введении НДС на иностранные посылки.
Европейский Союз планирует связать часть финансовой помощи Украине с принятием изменений в налогообложении иностранных посылок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Речь идет о части пакета помощи объемом 90 млрд евро. Налоговое требование будет применяться к так называемой макрофинансовой части кредита стоимостью 8,4 млрд евро.

По данным агентства, условием получения этих средств может стать принятие законодательства, которое расширит перечень иностранных посылок, подлежащих налогообложению 20-процентным налогом на добавленную стоимость.

Сообщается, что страны-члены ЕС в понедельник, 18 мая, уже согласовали условия программы макрофинансовой помощи. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что «программа укрепит экономическую и финансовую устойчивость Украины, одновременно поддерживая усилия по реформам и борьбе с коррупцией».

Отмечается, что первый транш запланирован на июнь, второй — на сентябрь, а третий — до конца года после завершения реформ.

Издание отмечает, что это требование по налогообложению посылок отражает условие Международного валютного фонда в рамках программы помощи на 700 млн долларов.

В то же время налоговая инициатива вызывает значительное общественное сопротивление в Украине. По словам одного из народных депутатов, сейчас в парламенте может не хватить голосов для поддержки соответствующего законопроекта. Для принятия в Раде требуется не менее 226 голосов.

Пресс-секретарь Министерства финансов Дмитрий Герасименя сообщил Bloomberg, что правительство продолжает работу над завершением соглашения о займе ЕС и его условиях до его ратификации парламентом.

По данным агентства, МВФ и ЕС также согласились отложить на год еще одну чувствительную налоговую реформу, которая должна была бы расширить круг украинских предпринимателей — плательщиков НДС.

Лента новостей

