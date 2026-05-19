Можно ли уволиться с военной службы, если мобилизацию признали противоправной — разъяснил Верховный Суд

Речь в деле шла об учителе, который имел право на отсрочку от мобилизации, но был призван на военную службу.

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда разъяснил важный аспект мобилизационного законодательства: даже если действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по призыву лица были противоправными, это само по себе не создает оснований для автоматического увольнения со службы после приобретения статуса военнослужащего.

К такому выводу КАС ВС пришел по делу №620/183/23.

Обстоятельства дела

Истец — учитель учреждения общего среднего образования — был мобилизован в апреле 2022 года. Он обратился в суд, указав, что на момент призыва имел право на отсрочку от мобилизации как педагогический работник, который работал по основному месту работы более чем на 0,75 ставки.

В иске он просил признать противоправным его призыв на военную службу и обязать воинскую часть уволить его со службы.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что истец относился к категории лиц, которые в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имели право на отсрочку от призыва во время мобилизации. В связи с этим суды признали противоправными действия ТЦК по его призыву. В то же время в части требования об увольнении с военной службы суды отказали.

Истец обжаловал эти решения в Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами предыдущих инстанций.

Суд подчеркнул, что право на отсрочку от призыва и право на увольнение с военной службы являются разными правовыми категориями, которые возникают на разных стадиях правоотношений и регулируются разными нормами законодательства.

Коллегия судей отметила, что право на отсрочку существует до момента призыва и должно быть реализовано лицом путем подачи соответствующих документов и оформления отсрочки в установленном законом порядке. После зачисления в списки личного состава воинской части лицо приобретает статус военнослужащего, а вопрос увольнения со службы регулируется уже статьей 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Верховный Суд отдельно подчеркнул, что после приобретения лицом статуса военнослужащего спорные правоотношения переходят из сферы мобилизации в сферу прохождения военной службы, которая регулируется специальным законодательством.

При этом закон не предусматривает такого основания для увольнения, как противоправность призыва.

Ключевой вывод суда

Верховный Суд фактически сформулировал подход, согласно которому противоправность действий ТЦК по призыву лица, которое имело право на отсрочку, не изменяет установленного законом порядка и оснований увольнения с военной службы после приобретения лицом статуса военнослужащего.

Суд также обратил внимание, что само наличие права на отсрочку не означает автоматического освобождения от мобилизации. Лицо должно реализовать это право в установленном законом порядке до момента призыва.

Материалы дела не содержали доказательств того, что истец до мобилизации обращался в ТЦК с заявлением или документами для оформления отсрочки.

КАС ВС также отказал в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, указав, что спор не содержит исключительной правовой проблемы, а соответствующие правоотношения уже урегулированы законодательством и сформированной судебной практикой.

