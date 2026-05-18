77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

14 мая 2025 года Правительство приняло стратегически важный для Украины документ — Дорожную карту по вопросам верховенства права. Дорожная карта стала одной из ключевых предпосылок официальных переговоров о вступлении в ЕС в рамках Кластера 1. Этот документ определяет 124 стратегических результата и более 530 конкретных мероприятий с четкими сроками выполнения. По состоянию на май 2026 года, через год после старта, реализация Карты перешла от этапа обязательств к фазе практической имплементации: 77 выполненных мероприятий из более чем 500 запланированных.

Что изменилось за год: важные достижения

Вопреки полномасштабной войне, Украина продолжает внедрять реформы, закладывая основу для будущего членства в ЕС. Верховенство права является ключевым элементом доверия между государством, обществом, бизнесом и международными партнерами. Об этом заявил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время мероприятия «Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия».

За первый год реализации Дорожной карты верховенства права Украина выполнила 77 мероприятий. Хотя количественно это лишь часть от общего плана, эксперты отмечают стратегический вес принятых решений.

Судебная реформа

Наиболее ощутимый прогресс зафиксирован в работе органов судейского управления — Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В сфере дисциплинарной практики создана Служба дисциплинарных инспекторов. Также выполнено требование по рассмотрению более 50% накопленных дисциплинарных жалоб: по состоянию на 31 декабря 2023 года рассмотрено 52% дел.

В кадровом блоке Президент назначил более 500 судей. Одновременно начат масштабный конкурс на заполнение более чем 2000 вакансий в судах первой инстанции.

Утверждены Единые показатели для оценки добропорядочности и профессиональной этики судей. Это должно повысить прозрачность и жесткость процедур отбора и оценивания.

Также начаты конкурсные процедуры по созданию специализированного апелляционного и окружного административного судов для рассмотрения споров с участием центральных органов власти.

Антикоррупционная вертикаль и реформа прокуратуры

Антикоррупционные органы — НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС — продемонстрировали высокую динамику работы. Усилена институциональная независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры: ее руководитель получил полномочия самостоятельно направлять запросы на экстрадицию.

Украина также заняла первое место вместе с Францией и Эстонией по уровню регулирования лоббирования после запуска Реестра прозрачности.

За год НАБУ открыло более 700 производств, а ВАКС вынес 93 обвинительных приговора в отношении 130 лиц.

В системе прокуратуры продолжается внутренняя реорганизация и усиление самоуправления. Проведен функциональный анализ структуры для устранения дублирования полномочий.

Начат аудит Совета прокуроров Украины и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с целью усиления их независимости от Офиса Генерального прокурора.

Также запущен пилотный проект системы «СМЕРЕКА» (система электронного управления расследованиями) в подразделениях, занимающихся военными преступлениями.

Среди принятых решений — законы о цифровизации исполнительного производства и реформе АРМА, а также присоединение к Конвенции о международном доступе к правосудию. Отдельно утверждён ряд национальных стратегий в сфере правосудия, защиты прав ребёнка, гендерного равенства и пенитенциарной системы. В настоящее время стейкхолдеры проводят оценку результатов и работают над устранением пробелов для дальнейшей имплементации реформ в рамках евроинтеграционного курса Украины.

Какие изменения ожидаются: ближайшие перспективы и бенчмарки

Следующий этап реализации Дорожной карты верховенства права (2026–2027 годы) станет периодом масштабных институциональных и процессуальных изменений в судебной и прокурорской системах.

Ключевым приоритетом остается заполнение около 2000 вакантных должностей в судах. Это должно уменьшить нагрузку на судей и улучшить доступ граждан к правосудию.

Также ожидается принятие изменений в законодательство относительно совершенствования системы кассационных фильтров. Это позволит Верховному Суду сосредоточиться на формировании единой правоприменительной практики, уменьшив количество дел бытового характера.

Отдельное направление — цифровизация судебной системы. До конца 2027 года планируется полное внедрение подсистемы «Судейское досье» в рамках ЕГИКС, а также интеграция электронного документооборота между судами и правоохранительными органами.

В системе прокуратуры ключевой задачей станет внедрение более прозрачных и меритократических процедур назначения руководителей. Соответствующий закон о конкурсном отборе прокуроров на руководящие должности на основе профессиональной компетентности должен быть принят в 2026 году.

Планируется также институциональное усиление Совета прокуроров Украины. Его должны трансформировать в отдельное юридическое лицо с собственным бюджетом и секретариатом — ожидаемый дедлайн изменений приходится на IV квартал 2026 года.

Еще одним элементом реформы станет внедрение цифровых механизмов автоматического распределения дел между прокурорами, что должно минимизировать субъективное влияние в процессе распределения производств.

Отдельное внимание уделено совершенствованию Уголовного процессуального кодекса. Речь идет об устранении процессуальных задержек и повышении эффективности расследований, в частности в делах по топ-коррупции, где сейчас фиксируются наибольшие процедурные барьеры.

Итоги

Несмотря на достигнутый прогресс, реализация Дорожной карты верховенства права сталкивается со многими вызовами и препятствиями. К выполнению мероприятий привлечено около 40 государственных институтов и более 30 общественных организаций, что существенно усложняет согласование крупных законодательных инициатив до их внесения в парламент. Отдельно отмечается сопротивление отдельных профессиональных групп и заинтересованных сторон, которые пытаются блокировать часть реформ через судебные механизмы или уголовные производства.

Дополнительным фактором является кризис общественного доверия. Социологические данные свидетельствуют, что уровень недоверия к судебной системе часто выше среди граждан, не имевших непосредственного опыта участия в судебных процессах. Общее недоверие к государственным институтам нередко интерпретируется как коррупция, даже когда речь идет об административной неэффективности.

Первый год реализации Дорожной карты показал, что Украина способна внедрять комплексные реформы даже в условиях войны. Однако меняется и подход Европейской комиссии к оцениванию реформ: акцент постепенно смещается с принятия законов на их фактическое выполнение и результативность. Дорожная карта — это не просто «чек-лист», это инструкция по развитию демократической Украины. И следующие два года станут решающими для того, чтобы реформы стали ощутимыми для каждого гражданина.

