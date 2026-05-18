Для политически значимых лиц хотят установить новые правила обслуживания в банках

На рассмотрение парламента внесен законопроект под номером 15252, который предусматривает внесение изменений в законодательство относительно обслуживания клиентов, которые являются политически значимыми лицами, так называемых PEP.

Документ предусматривает изменения в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Как указывают авторы инициативы, документ внесен из-за того, что существует проблема необоснованных отказов в установлении (поддержании) деловых отношений, задержек в их установлении или ограничения доступа к дистанционным каналам обслуживания для этой категории клиентов.

В пояснительной записке указано, что сейчас отсутствует единый порядок определения рисков, который бы устанавливал четкие критерии для проведения индивидуальной переоценки уровня риска, оценки уровня влияния лица, объема его полномочий и связи между прошлыми и действующими полномочиями. Такая ситуация приводит к применению субъектами первичного финансового мониторинга непропорциональных мер, особенно в отношении лиц, которые прекратили выполнение значимых публичных функций более 12 месяцев назад.

Кроме того, отсутствует действенный механизм защиты прав таких клиентов путем оперативного рассмотрения жалоб субъектами государственного финансового мониторинга. Также отсутствие открытой агрегированной статистики об отказах в обслуживании политически значимых лиц делает невозможным осуществление надлежащего общественного контроля и оценку системных проблем в этой сфере.

Законопроект предлагает:

ввести обязанность субъектов первичного финансового мониторинга сообщать специально уполномоченному органу об отказе в установлении деловых отношений с политически значимыми лицами в течение 3 рабочих дней, а о неустановлении деловых отношений в установленный срок — в течение 5 рабочих дней;

закрепить обязанность субъектов первичного финансового мониторинга предоставлять клиенту письменное обоснование причины отказа в установлении (поддержании) деловых отношений в течение 5 рабочих дней;

предусмотреть создание механизма рассмотрения субъектами государственного финансового мониторинга жалоб клиентов относительно отказов, задержек в обслуживании или ограничения доступа к дистанционным каналам и проведения проверок обоснованности таких действий;

ввести обязательную индивидуальную переоценку уровня риска для лиц, которые прекратили выполнение публичных функций более 12 месяцев назад, с принятием мотивированного письменного решения;

уточнить обязанности и ответственность субъектов первичного финансового мониторинга в части недопущения установления необоснованного уровня риска и применения непропорциональных мер.

Кроме того, субъектов государственного финансового мониторинга хотят обязать публиковать агрегированную статистику отказов и задержек в установлении деловых отношений с распределением по соответствующим категориям лиц.

Что известно о Порядке

В частности, вместо того чтобы риск-ориентированный подход осуществлялся в порядке, определенном внутренними документами по вопросам финансового мониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, с учетом рекомендаций соответствующих субъектов государственного финансового мониторинга, которые согласно этому Закону выполняют функции государственного регулирования и надзора за такими субъектами первичного финансового мониторинга, хотят предусмотреть, что:

Применение риск-ориентированного подхода осуществляется в соответствии с Порядком определения рисков при проведении первичного финансового мониторинга, который устанавливает общие требования, методологические основы и минимальные критерии оценки рисков при проведении первичного финансового мониторинга.

Порядок определяет общие подходы к оценке рисков клиентов, продуктов, услуг, каналов обслуживания, а также особенности применения риск-ориентированного подхода при обслуживании различных категорий клиентов, которые являются политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами. Порядок разрабатывается с привлечением представителей субъектов первичного финансового мониторинга и утверждается субъектом государственного финансового мониторинга.

Порядок подлежит пересмотру не реже одного раза в два года с учетом результатов практического применения, изменений в законодательстве Европейского Союза и рекомендаций FATF и других институтов Европейского Союза, ответственных за сферу предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Порядок публикуется на официальном веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Субъект первичного финансового мониторинга применяет Порядок с учетом характера, масштаба деятельности, видов услуг, продуктов, каналов обслуживания и риск-профиля клиентов и конкретизирует соответствующие подходы во внутренних документах по вопросам финансового мониторинга.

