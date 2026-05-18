В Украине готовят штрафы за незаконный отказ в предоставлении статуса ветерана

В Украине могут ввести административную ответственность за незаконное предоставление или безосновательный отказ в предоставлении статуса ветерана войны и других связанных статусов. Соответствующий законопроект согласовал Кабинет Министров Украины.

Речь идет об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение требований в сфере предоставления статусов, предусмотренных законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Документ должен усилить контроль за законностью решений в этой сфере и предотвратить случаи, когда статус предоставляют без законных оснований или, наоборот, необоснованно отказывают людям в его получении.

Законопроект предусматривает административную ответственность:

за нарушение законодательства при предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны; участника войны; лица, имеющего особые заслуги перед Родиной; члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны; члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;

а также за препятствование проведению проверок в этой сфере.

Контролировать правомерность предоставления таких статусов должно Министерство по делам ветеранов Украины.

После согласования правительством законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады. Его принятие должно сделать процедуру предоставления статусов более прозрачной и помочь избежать несправедливых решений в отношении ветеранов, женщин-ветеранов и семей погибших защитников Украины.

