  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине готовят штрафы за незаконный отказ в предоставлении статуса ветерана

13:43, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о случаях необоснованного отказа или нарушений при оформлении статуса.
В Украине готовят штрафы за незаконный отказ в предоставлении статуса ветерана
Фото: Апостроф
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут ввести административную ответственность за незаконное предоставление или безосновательный отказ в предоставлении статуса ветерана войны и других связанных статусов. Соответствующий законопроект согласовал Кабинет Министров Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Речь идет об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение требований в сфере предоставления статусов, предусмотренных законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Документ должен усилить контроль за законностью решений в этой сфере и предотвратить случаи, когда статус предоставляют без законных оснований или, наоборот, необоснованно отказывают людям в его получении.

Законопроект предусматривает административную ответственность:

  • за нарушение законодательства при предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны; участника войны; лица, имеющего особые заслуги перед Родиной; члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны; члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;
  • а также за препятствование проведению проверок в этой сфере.

Контролировать правомерность предоставления таких статусов должно Министерство по делам ветеранов Украины.

После согласования правительством законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады. Его принятие должно сделать процедуру предоставления статусов более прозрачной и помочь избежать несправедливых решений в отношении ветеранов, женщин-ветеранов и семей погибших защитников Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

правительство военные ветераны Кабинет Министров Украины штраф / штрафы военнослужащие

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]