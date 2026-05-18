Можно ли через суд получить данные человека, которому ошибочно перевели деньги: позиция ВС

КГС ВС отменил решения судов, которые признали заявление об установлении получателя ошибочного перевода спором о праве.

Само по себе обращение лица в суд с заявлением о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну, для установления личности получателя ошибочно перечисленных средств не свидетельствует автоматически о наличии спора о праве.

К такому выводу пришел Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда по делу №757/40704/25.

Обстоятельства дела

Заявитель обратился в суд с заявлением о раскрытии АО КБ «ПриватБанк» информации, составляющей банковскую тайну.

Он указал, что 10 мая 2024 года во время оплаты товаров и услуг через приложение «Приват24» ошибочно перечислил 38 997 грн на другую банковскую карту. После проведения операции в приложении отобразились только фамилия, имя и отчество получателя средств. Другие данные владельца счета заявителю были неизвестны.

По словам заявителя, средства ему не вернули, а каких-либо гражданско-правовых отношений с получателем платежа он не имел.

Представитель заявителя направил в банк адвокатский запрос с просьбой предоставить идентификационные данные владельца счета. Однако банк отказал, сославшись на то, что такая информация является банковской тайной и может быть раскрыта только с согласия клиента либо на основании судебного решения.

Заявитель пояснял, что информация о владельце счета необходима ему для обращения к ненадлежащему получателю средств с требованием о возврате безосновательно приобретенных средств.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Печерский районный суд Киева отказал в открытии производства. Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что фактически заявитель пытается получить либо обеспечить доказательства для последующего иска о взыскании безосновательно приобретенных средств. По мнению судов, это свидетельствует о наличии спора о праве, который не может рассматриваться в порядке отдельного производства.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд с такими выводами не согласился.

Кассационный гражданский суд отметил, что ГПК прямо предусматривает возможность рассмотрения в порядке отдельного производства дел о раскрытии банком информации, содержащей банковскую тайну.

ВС обратил внимание, что в случае отсутствия оснований для раскрытия такой информации либо отсутствия у заявителя соответствующих полномочий суд должен отказывать в удовлетворении заявления по существу, а не отказывать в открытии производства.

Суд также подчеркнул, что поданное заявление не содержало требований к банку как к заинтересованному лицу. Заявитель просил раскрыть информацию о владельце счета с целью его идентификации и дальнейшего обращения по поводу возврата ошибочно перечисленных средств.

Поэтому выводы судов о наличии спора о праве Верховный Суд признал преждевременными.

Отдельно КГС ВС не согласился с подходом судов предыдущих инстанций, которые фактически приравняли такое заявление к заявлению об обеспечении доказательств.

Верховный Суд пояснил, что обеспечение доказательств применяется в случаях, когда существует риск утраты доказательств либо осложнения их предоставления в будущем. Вместо этого в данном деле заявитель просил не обеспечить доказательства, а получить информацию, без которой он фактически лишен возможности надлежащим образом обратиться в суд.

Суд обратил внимание, что без данных о личности получателя средств заявитель не может надлежащим образом оформить ни будущий иск, ни заявление об обеспечении доказательств, поскольку процессуальный закон требует указания данных участников дела.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу представителя заявителя.

Определение Печерского районного суда Киева от 26 августа 2025 года и постановление Киевского апелляционного суда от 29 января 2026 года отменены.

Дело направлено в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

В то же время Верховный Суд не решал вопрос о наличии оснований для раскрытия банковской тайны по существу и не обязывал банк предоставлять соответствующую информацию. Суд лишь пришел к выводу, что само наличие потенциального будущего спора о возврате средств не является основанием для отказа в открытии производства.

При новом рассмотрении суд первой инстанции должен оценить характер информации, которую просит раскрыть заявитель, а также проверить наличие правовых оснований для раскрытия банковской тайны и полномочий заявителя требовать такое раскрытие.

