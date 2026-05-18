Верховный Суд объяснил, когда даже результаты ДНК не позволяют оспорить отцовство

Верховный Суд рассмотрел дело по иску мужчины об оспаривании отцовства и исключении записи о нем как отца из актовой записи о рождении ребенка после проведения судебно-генетической экспертизы, подтвердившей отсутствие биологического родства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 740/8454/23 об оспаривании отцовства и исключении сведений об отце из актовой записи о рождении ребенка. Суд пересмотрел в кассационном порядке постановление апелляционного суда, которым было отказано в удовлетворении иска мужчины об исключении записи о нем как об отце ребенка, в отношении которого мужчина после заключения брака добровольно признал отцовство.

Фабула дела

Истец обратился в суд в декабре 2023 года с иском к матери детей и просил исключить сведения о нем как об отце из актовых записей о рождении двух детей. Он указывал, что с 20 марта 2015 года состоял с ответчицей в зарегистрированном браке. Один из сыновей родился до заключения брака, а другой сын был зачат, когда истец проходил службу в зоне АТО. У истца возникли сомнения относительно своего отцовства в отношении обоих детей.

Истец просил исключить сведения о нем как об отце из актовой записи о рождении ребенка от 25 октября 2010 года и из актовой записи от 6 января 2015 года.

В ходе рассмотрения дела была проведена судебно-генетическая экспертиза. Согласно заключению эксперта от 30 октября 2024 года №103-152-2024 установлено отсутствие кровного родства между истцом и одним ребенком. В то же время вероятность биологического отцовства истца в отношении другого ребенка составила 99,99 %, и отцовство было практически доказано.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Кролевецкий районный суд Сумской области решением от 9 декабря 2024 года частично удовлетворил иск. Суд исключил из актовой записи о рождении ребенка 2010 года сведения об отцовстве истца. Суд первой инстанции исходил из того, что истец не является биологическим отцом этого ребенка, а ответчица не доказала, что истец знал или по обстоятельствам дела не мог не знать об отсутствии биологического отцовства.

Сумской апелляционный суд постановлением от 9 октября 2025 года отменил решение суда первой инстанции в части удовлетворенных исковых требований и принял новое решение об отказе в иске. Апелляционный суд пришел к выводу, что истец в момент регистрации себя отцом ребенка знал, что не является его биологическим отцом, а также не предоставил доказательств нарушения своего свободного волеизъявления при подаче заявления о признании отцовства.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что согласно части пятой статьи 136 Семейного кодекса Украины лицо, записанное отцом ребенка, не имеет права оспаривать отцовство, если в момент регистрации себя отцом знало, что не является биологическим отцом ребенка. Эта норма направлена на защиту законных интересов ребенка.

Суд подчеркнул, что законодатель не исключает возможности оспаривания отцовства в случаях нарушения волеизъявления, в частности если заявление об установлении отцовства подавалось под влиянием угроз или насилия. Вместе с тем в данном деле истец не предоставил доказательств такого нарушения волеизъявления.

Верховный Суд обратил внимание, что при разрешении споров об оспаривании отцовства суды должны руководствоваться наилучшими интересами ребенка и обеспечивать баланс между интересами ребенка и сторон спора. Суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, в частности на решения по делам «Хант против Украины», «Йевремович против Сербии», Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg и Nazarenko против россии.

Суд также отметил, что существование семейной жизни может подтверждаться не только биологическим родством, но и фактическими семейными связями и длительностью отношений с ребенком.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, который учел, что ребенок родился до регистрации брака сторон, а также длительные фактические семейные отношения между истцом и ребенком. Кроме того, суд учел продолжительность фактических семейных отношений между истцом и ребенком, которые продолжались более семи лет после заключения брака, что свидетельствовало о существовании de facto семейной жизни.

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд правильно применил нормы материального и процессуального права, а доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий кассационной инстанции.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Сумского апелляционного суда от 9 октября 2025 года — без изменений. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

