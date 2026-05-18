  1. В Украине

Земельный налог: кому не нужно платить за участок и как подать заявление

11:27, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и другие льготные категории украинцев могут быть освобождены от уплаты земельного налога в 2026 году, однако для получения льготы необходимо своевременно подать заявление и подтверждающие документы.
Земельный налог: кому не нужно платить за участок и как подать заявление
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданам напомнили порядок получения льготы по уплате земельного налога и разъяснили, какие документы необходимо подать для ее оформления. Льгота предоставляется отдельным категориям физических лиц в соответствии с требованиями налогового законодательства Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Так, от уплаты земельного налога освобождаются:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы;
  • физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;
  • для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;
  • для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Налоговая служба разъясняет, что если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения такого права. В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем утраты такого права.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает предельные нормы, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе / изменении земельных участков для применения льготы вместе с документом, подтверждающим право на льготу.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы. В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Если физическое лицо, имеющее в собственности несколько земельных участков одного вида использования, получило право на льготу в течение года или приобрело право собственности на такой земельный участок, оно должно подать заявление о применении льготы в налоговый орган по месту нахождения любого из земельных участков. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней со дня возникновения права на льготу или права собственности.

Право на льготу подтверждается соответствующими документами. Это могут быть, в частности, удостоверение лица с инвалидностью I или II группы, пенсионное удостоверение по возрасту, удостоверение родителей многодетной семьи, удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, удостоверение пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, удостоверение лица, на которое распространяется действие Закона №3551, а также договор аренды земли или пользования земельным участком, заключенный с плательщиком единого налога четвертой группы и оформленный в соответствии с законодательством.

Подать заявление можно в бумажной или электронной форме через Электронный кабинет плательщика либо мобильное приложение «Моя налоговая».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги земля

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

В Финляндии судей смогут увольнять только по решению суда, а обратное снижение пенсионного возраста будет запрещено

Финляндия предлагает закрепить в Конституции запрет обратного снижения пенсионного возраста судей как дополнительную гарантию их независимости.

Можно ли изменить график работы без согласия работника в военное время: что говорит Верховный Суд

Военное положение позволило работодателям оперативно изменять режим работы, однако даже во время войны такие решения не могут быть произвольными.

БПЛА и РЭБ для Нацгвардии и полиции будет закупать Агентство оборонных закупок: что меняет новый правительственный эксперимент

Правительство запускает новый эксперимент: до октября 2027 года Нацгвардия, Нацполиция и ГПС будут закупать БПЛА и РЭБ через Агентство оборонных закупок Минобороны

Украина готовит масштабную реформу железной дороги: несмотря на замечания, Комитет поддержал интеграцию в европейское железнодорожное пространство

Комитет Верховной Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вводящий новые правила безопасности, сертификации и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]