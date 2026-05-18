Земельный налог: кому не нужно платить за участок и как подать заявление

Пенсионеры, ветераны войны, многодетные семьи и другие льготные категории украинцев могут быть освобождены от уплаты земельного налога в 2026 году, однако для получения льготы необходимо своевременно подать заявление и подтверждающие документы.

Гражданам напомнили порядок получения льготы по уплате земельного налога и разъяснили, какие документы необходимо подать для ее оформления. Льгота предоставляется отдельным категориям физических лиц в соответствии с требованиями налогового законодательства Украины.

Так, от уплаты земельного налога освобождаются:

лица с инвалидностью первой и второй группы;

физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины от 22 октября 1993 года №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

физические лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах предельных норм:

для ведения личного крестьянского хозяйства — не более 2,0 га;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

для индивидуального дачного строительства — не более 0,10 га;для строительства индивидуальных гаражей — не более 0,01 га;

для ведения садоводства — не более 0,12 га.

Налоговая служба разъясняет, что если право на льготу у плательщика возникает в течение года, то он освобождается от уплаты налога начиная с месяца, следующего за месяцем возникновения такого права. В случае утраты права на льготу в течение года налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем утраты такого права.

Если физическое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает предельные нормы, такое лицо до 1 мая текущего года подает письменное заявление в произвольной форме в контролирующий орган по месту нахождения любого земельного участка о самостоятельном выборе / изменении земельных участков для применения льготы вместе с документом, подтверждающим право на льготу.

Льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам с базового налогового (отчетного) периода, в котором подано такое заявление, и действует до начала месяца, следующего за месяцем подачи нового заявления о применении льготы. В случае подачи физическим лицом, которое по состоянию на 1 января текущего года имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, заявления о применении льготы после 1 мая текущего года, льгота начинает применяться к выбранным земельным участкам со следующего налогового (отчетного) периода.

Если физическое лицо, имеющее в собственности несколько земельных участков одного вида использования, получило право на льготу в течение года или приобрело право собственности на такой земельный участок, оно должно подать заявление о применении льготы в налоговый орган по месту нахождения любого из земельных участков. Сделать это необходимо в течение 30 календарных дней со дня возникновения права на льготу или права собственности.

Право на льготу подтверждается соответствующими документами. Это могут быть, в частности, удостоверение лица с инвалидностью I или II группы, пенсионное удостоверение по возрасту, удостоверение родителей многодетной семьи, удостоверение участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, удостоверение пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы, удостоверение лица, на которое распространяется действие Закона №3551, а также договор аренды земли или пользования земельным участком, заключенный с плательщиком единого налога четвертой группы и оформленный в соответствии с законодательством.

Подать заявление можно в бумажной или электронной форме через Электронный кабинет плательщика либо мобильное приложение «Моя налоговая».

