В Украине зарегистрировали петицию с предложением о запрете электросамокатов для детей до 14 лет и обязательных курсах для водителей. Авторы инициативы предлагают ввести возрастные ограничения, сертификацию и обязательное обучение для пользователей лёгкого электротранспорта мощностью до 2000 Вт.

Отмечается, что массовое распространение электросамокатов, моноколёс, электровелосипедов, гиробордов и другого микротранспорта привело к значительному росту количества ДТП на дорогах и тротуарах. Авторы обращения подчеркивают, что в авариях регулярно травмируются как пешеходы, так и сами пользователи электротранспорта, значительная часть которых является несовершеннолетними.

Инициаторы петиции №41/009894-26еп указывают, что действующее законодательство хоть и признаёт электросамокаты транспортными средствами, однако не устанавливает чётких требований к обучению водителей и возрастных ограничений.

В связи с этим Кабмин просят разработать изменения в законодательство и предусмотреть:

полный запрет пользования лёгким электротранспортом для детей до 14 лет на дорогах общего пользования, велосипедных дорожках и тротуарах;

разрешение для детей до 14 лет ездить только во дворах, жилых зонах и на специально оборудованных площадках;

обязательные курсы по изучению правил дорожного движения для лиц старше 14 лет;

введение сертификата о прохождении обучения или требования иметь водительское удостоверение для управления электротранспортом;

обязательную проверку возраста пользователей сервисами проката через государственные цифровые сервисы, в частности «Дію»;

ответственность компаний проката в случае допуска к управлению детей или лиц без сертификата;

усиление контроля со стороны Нацполиции и ответственности родителей за нарушение правил малолетними детьми.

Авторы петиции считают, что введение таких правил поможет снизить уровень аварийности и сделать городское пространство более безопасным для пешеходов и участников дорожного движения.

Как отмечала «Судебно-юридическая газета», стремительное распространение электросамокатов, гиробордов и моноколес в украинских городах создало серьезный вызов для городской инфраструктуры, которая не успевает адаптироваться к новым видам транспорта. На этом фоне участились случаи наездов на пешеходов, а наиболее уязвимой категорией остаются дети.

Очередным подтверждением критичности ситуации стал случай, недавно произошедший в центре Львова. Подросток, двигаясь на электросамокате, совершил наезд на 2-летнего ребенка, которого вследствие полученных травм госпитализировали. Это событие — очередной пример отсутствия надлежащей инфраструктуры, пренебрежения правилами и правовой неурегулированности.

До 2023 года водители электросамокатов вообще приравнивались к пешеходам, что усложняло их привлечение к ответственности. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины №2956-IX, который ввел официальное понятие электрического колесного транспортного средства. Законодательные изменения позволили правоохранителям и судам четко квалифицировать действия самокатчиков как водителей, подлежащих административному и уголовному наказанию за нарушение правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, в частности Закону №2956-IX, легкие электрические транспортные средства делятся на две категории:

— легкое персональное электрическое транспортное средство: мощность до 1000 Вт, скорость до 25 км/ч. К этой категории относятся почти все прокатные самокаты;

— низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство: скорость 10–50 км/ч, масса до 600 кг.

Важно, что для квалификации самоката как транспортного средства не обязательны наличие номерного знака или водительского удостоверения. Более того, Верховный Суд 15 марта 2023 года по делу №127/5920/22 установил, что использование электросамоката является деятельностью, создающей повышенную опасность, поскольку он приводится в движение двигателем. А лица, управляющие электросамокатами, электроскутерами, электровелосипедами и гироскутерами, являются водителями и обязаны соблюдать Правила дорожного движения.

