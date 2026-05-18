ПФУ не засчитал колхозный стаж за 1985–1999 годы и период безработицы из-за записи чернилами другого цвета: что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело по иску гражданина к Пенсионному фонду в Ровенской области об обжаловании отказа в назначении пенсии по возрасту из-за незачисления в страховой стаж периодов работы в колхозе с 1985 по 1999 год и периода получения пособия по безработице в 2003–2004 годах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел дело №160/2378/26 по иску гражданина к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Ровенской области об обжаловании отказа в назначении пенсии по возрасту.

Истец просил признать противоправным и отменить решение Пенсионного фонда от 6 ноября 2025 года №046850014848, которым ему было отказано в назначении пенсии из-за недостаточного страхового стажа, а также обязать Пенсионный фонд повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии с зачислением периодов работы в колхозе и получения пособия по безработице.

Обстоятельства дела

Истец обратился в орган Пенсионного фонда после достижения 60-летнего возраста с заявлением о назначении пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Решением Пенсионного фонда от 6 ноября 2025 года ему было отказано в назначении пенсии по мотивам недостаточности страхового стажа. По расчетам ответчика, страховой стаж истца составлял 25 лет 5 месяцев 9 дней при необходимых 32 годах.

Пенсионный фонд не засчитал в страховой стаж периоды работы в колхозе с 18 мая 1985 года по 27 ноября 1989 года и с 15 декабря 1989 года по 15 декабря 1999 года, а также период получения пособия по безработице с 6 июля 2003 года по 31 марта 2004 года.

Основанием для незачета периодов работы в колхозе стало отсутствие в трудовой книжке информации об установлении и отработке минимума выхододней. Период получения пособия по безработице не был засчитан из-за того, что приказ о прекращении выплаты, по мнению ответчика, был дописан чернилами другого цвета.

Истец указывал, что соответствующие записи в трудовой книжке имеются, а отказ в зачислении этих периодов в страховой стаж является незаконным и нарушает его право на пенсионное обеспечение.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что в соответствии со статьей 24 Закона №1058-IV страховой стаж за периоды до внедрения системы персонифицированного учета определяется на основании документов и в порядке, предусмотренном законодательством, действовавшим ранее. До 1 января 2004 года трудовой стаж автоматически засчитывается как страховой стаж при условии подтверждения периодов работы записями в трудовой книжке.

Суд обратил внимание, что статьей 62 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» определено: основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая книжка. Дополнительные документы могут требоваться только при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Также суд привел положения постановления Совета Министров СССР от 21 апреля 1975 года №310 «О трудовых книжках колхозников», согласно которым трудовая книжка колхозника является основным документом о трудовой деятельности членов колхоза, а ответственность за ее правильное ведение возлагается на уполномоченных лиц колхоза.

Исследовав трудовую книжку истца, суд установил, что она содержит все необходимые записи относительно спорных периодов работы. При этом отсутствие сведений об отработке минимума выхододней не может быть основанием для незачета всего периода работы в колхозе.

Суд сослался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 4 сентября 2018 года по делу №423/1881/17 и от 29 марта 2019 года по делу №548/2056/16-а, согласно которым недостатки в заполнении трудовой книжки не могут быть основанием для незачета соответствующего периода работы при исчислении стажа для назначения пенсии.

Кроме того, суд отметил, что ответственность за ведение, учет и хранение трудовых книжек возлагается на работодателя. Следовательно, нарушение правил заполнения трудовой книжки не может иметь негативных последствий для работника и влиять на его право на пенсионное обеспечение.

Суд также пришел к выводу, что отказ в зачислении периода получения пособия по безработице из-за того, что приказ о прекращении выплаты был дописан чернилами другого цвета, является противоправным.

По результатам рассмотрения дела суд признал противоправным и отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области от 6 ноября 2025 года №046850014848 об отказе в назначении пенсии.

Суд обязал Пенсионный фонд зачесть в страховой стаж истца периоды работы в колхозе с 18 мая 1985 года по 27 ноября 1989 года, с 15 декабря 1989 года по 15 декабря 1999 года, а также период получения пособия по безработице с 6 июля 2003 года по 31 марта 2004 года и повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии с учетом правовой оценки, предоставленной судом.

Суд также взыскал в пользу истца судебные расходы по уплате судебного сбора в размере 1331,20 грн за счет бюджетных ассигнований Главного управления Пенсионного фонда Украины в Ровенской области.

Решение вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если такая жалоба не будет подана.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.