Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Пандемия COVID-19 создала особую категорию государственных служащих — так называемых контрактников карантинного периода. Их назначали на должности без конкурсов по упрощенной процедуре отбора. Во время масштабных реорганизаций государственных органов в 2020–2021 годах возник вопрос, обязан ли работодатель предлагать таким работникам другие должности в случае сокращения, или срочный характер контракта освобождает государственный орган от такой обязанности.

7 мая 2026 года Верховный Суд в составе Кассационного административного суда по делу № 320/9459/21 разъяснил подход к увольнению таких работников. Решение касается спора об увольнении должностного лица Государственной таможенной службы Украины и содержит важные выводы относительно применения законодательства в период карантина и гарантий государственных служащих при реорганизации органов власти.

Истица прошла путь от увольнения по соглашению сторон до назначения на высокую должность заместителя директора департамента — начальника управления таможенных платежей ГТС по процедуре «карантинного» отбора. Суды установили, что в октябре 2020 года истица была уволена с предыдущей должности в Государственной таможенной службе по соглашению сторон, после чего заключила контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина COVID-19 и была назначена на должность заместителя директора департамента — начальника управления таможенных платежей.

В декабре 2020 года ее предупредили о предстоящем увольнении в связи с изменениями структуры и сокращением соответствующей должности. В июле 2021 года приказом Гостаможслужбы государственная служба истицы была прекращена в связи с сокращением должности и прекращением действия карантинного контракта. После внесения изменений в приказ увольнение было оформлено в первый рабочий день после завершения временной нетрудоспособности — 4 августа 2021 года. ГТС Украины считала, что поскольку истица работала по срочному контракту без конкурса, то требования по трудоустройству на нее не распространяются в том же объеме, что и на обычных госслужащих. Считая такие решения незаконными, истица обратилась в суд с требованием об их отмене.

Роль Закона № 1285-IX

Верховный Суд обратил внимание, что правовое регулирование государственной службы изменилось уже после того, как истицу предупредили о возможном увольнении. До 6 марта 2021 года редакция статьи 87 Закона Украины «О государственной службе» (с учетом изменений, внесенных законами № 117-IX и № 440-IX) позволяла субъекту назначения, но не обязывала его предлагать государственному служащему другую вакантную должность.

После вступления в силу Закона № 1285-IX эта норма была изменена: работодатель обязан одновременно с предупреждением об увольнении предложить работнику другую равнозначную или, по возможности, более низкую должность.

Верховный Суд отметил, что приказ об увольнении был издан уже в июле–августе 2021 года, то есть после вступления в силу новой редакции закона. Следовательно, Государственная таможенная служба должна была применить именно новые правила и предложить истице другую должность перед увольнением.

Закон № 1285-IX вернул обязательность конкурсов для должностей государственной службы, но в то же время вернул и гарантию предлагать должности при сокращении.

Контракт vs Сокращение

В кассационной жалобе ГТС указала, что у Верховного Суда отсутствует сформированный правовой вывод относительно применения подпункта 2 пункта 2 раздела II Заключительных и переходных положений Закона № 1285-IX во взаимосвязи со статьей 21 Закона Украины «О государственной службе».

Заявитель подчеркивал, что истица была назначена на должность по процедуре отбора с заключением срочного контракта на период действия карантина без проведения конкурса. После вступления в силу Закона № 1285-IX 6 марта 2021 года конкурсы на государственную службу были возобновлены, а карантинные контракты должны были действовать только до назначения победителя конкурса, но не более девяти месяцев с момента вступления в силу этого закона.

По утверждению ГТС, истица принимала участие в конкурсах, однако победителем не стала, поэтому оснований для дальнейшего пребывания в должности не было. В то же время заявитель указывал, что суды предыдущих инстанций ошибочно применили к спорным правоотношениям положения статьи 42 Кодекса законов о труде Украины, так как вопросы вступления и прохождения государственной службы регулируются специальным законом, который предусматривает обязательность конкурсной процедуры.

Нормы КЗоТ применяются к госслужащим только в части, не урегулированной специальным законом. Поскольку Закон «О государственной службе» на тот момент уже содержал норму о предложении должностей, КЗоТ здесь был субсидиарным.

Позиция ВС

Верховный Суд отклонил аргументы Государственной таможенной службы относительно правомерности увольнения истицы и подчеркнул приоритет фактического основания прекращения государственной службы.

Суд отметил, что в приказе об увольнении ответчик прямо определил основанием сокращение должности в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 87 Закона «О государственной службе», а не окончание срока контракта. Следовательно, процедура увольнения должна была соответствовать правилам сокращения, которые предусматривают дополнительные гарантии для государственного служащего.

Верховный Суд подчеркнул, что работодатель не может подменять правовые основания прекращения службы. Если увольнение фактически происходит по инициативе субъекта назначения из-за изменения структуры или штатного расписания, применению подлежат именно нормы о сокращении, а не правила прекращения срочного контракта.

Суд также установил, что в течение нескольких месяцев после изменения законодательства Государственная таможенная служба не предложила истице ни одной вакантной должности, хотя такие вакансии в структуре органа были. После вступления в силу Закона № 1285-IX работодатель был обязан предлагать государственному служащему равнозначную или более низкую должность при сокращении.

В результате Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о незаконности увольнения. Истица восстановлена в должности, а с государственного органа взыскан средний заработок за время вынужденного прогула, который превысил 740 тысяч гривен.

Решение имеет важное значение для практики государственной службы. Суд подчеркнул, что даже в случае «карантинных» контрактов орган власти обязан соблюдать процедурные гарантии при сокращении должностей, а выбранное основание увольнения определяет весь алгоритм последующих кадровых действий.

