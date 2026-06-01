  1. В Украине

Не можете платить по кредитам: в каких случаях можно объявить себя банкротом

11:40, 1 июня 2026
Кто может воспользоваться процедурой банкротства, какие документы необходимо подать и какие последствия она имеет
Фото: freepik
Граждане Украины, которые из-за финансовых трудностей больше не могут выполнять свои денежные обязательства перед кредиторами, имеют право инициировать процедуру неплатежеспособности. Такой механизм предусмотрен Кодексом Украины по процедурам банкротства и направлен на урегулирование долговых обязательств и восстановление платежеспособности должника.

Когда можно обратиться в суд

Неплатежеспособностью считается неспособность должника после наступления установленного срока исполнить денежные обязательства перед кредиторами иначе, чем через применение процедур, определенных законодательством о банкротстве.

Основаниями для обращения физического лица в суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности могут быть несколько обстоятельств. В частности, если должник в течение двух месяцев прекратил погашение кредитов или других плановых платежей в размере более 50% ежемесячных платежей по каждому из обязательств.

Также основанием является отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание, если проведенные исполнителем мероприятия по его розыску оказались безрезультатными. Кроме того, закон предусматривает возможность обращения в суд при наличии признаков угрозы неплатежеспособности.

Какие документы необходимо подать

Для начала процедуры должник должен подать заявление в хозяйственный суд по месту своего проживания. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие имущественное положение, доходы и обязательства лица, а также проект плана реструктуризации долгов.

Что может решить суд

После открытия производства суд может ввести процедуру реструктуризации долгов, назначить арбитражного управляющего и установить мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В случаях, определенных законом, лицо может быть признано банкротом с переходом к процедуре погашения долгов.

В Минюсте подчеркивают: процедура неплатежеспособности не является способом избежать ответственности по долговым обязательствам. Ее основная цель — законное урегулирование финансовых проблем должника и создание условий для восстановления его платежеспособности. Вместе с тем законодательство предусматривает ряд правовых последствий для лиц, признанных банкротами.

минюст Министерство юстиции Украины банкротство

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

