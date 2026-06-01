Гоструда будет контролировать назначение и выплату страховых средств в Пенсионном фонде

Расширение количества функций Гоструда, базирующихся на предоставлении заключений относительно льгот, дотаций и разумного приспособления, создает новые коррупционные риски.

Кабинет Министров Украины утвердил постановление № 658, которое вносит изменения в Положение о Государственной службе Украины по вопросам труда. Изменения направлены на цифровизацию социальных услуг и усиление инклюзивности рабочих мест.

Постановление завершает процесс передачи функций социального страхования в Пенсионный фонд и обновляет регуляторную базу для Госслужбы по вопросам труда.

Документ предусматривает замену в положениях о государственном надзоре. Вместо Фонда социального страхования Украины теперь в положении официально фигурирует Пенсионный фонд Украины как орган, помогающий Гоструда в разработке программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды и контролирующий ее выполнение, участвующий в разработке и выполнении других государственных и отраслевых программ. Это, в частности, отражает и завершение реорганизации системы социального страхования.

Постановлением также расширен предмет контрольных мероприятий Гоструда. Отныне орган осуществляет проверки территориальных органов Пенсионного фонда относительно:

назначения социальных выплат;

начисления и выплаты помощи и компенсаций;

осуществления страховых выплат;

предоставления социальных услуг.

Это усиливает государственный надзор за тем, как ПФУ выполняет новые для него функции единого администратора социального страхования.

Инклюзия и трудоустройство лиц с инвалидностью

Гоструда получает новые инструменты контроля в сфере трудовой интеграции лиц с инвалидностью.

Отныне Гоструда осуществляет не только формальную проверку выполнения норматива рабочих мест для лиц с инвалидностью, но и государственный контроль за соблюдением законодательства о занятости в этой сфере.

Кроме того, внедрен новый инструмент оценки мероприятий разумного приспособления рабочих мест. Так, Гоструда получает полномочия предоставлять заключения относительно компенсации расходов работодателей, сопровождать внедрение инклюзивных условий труда и оценивать обоснованность дотаций на адаптацию рабочих мест.

Служба будет проводить оценку соответствия критериям предприятий трудовой интеграции лиц с инвалидностью и предприятий защищенного трудоустройства для получения ими льгот.

Инклюзия в сфере труда постепенно отходит от регулирования на декларативном уровне и начинает регулироваться в формате активного государственного контроля и финансового стимулирования работодателей, обеспечивающих реальную интеграцию лиц с инвалидностью на рынке труда.

Химическая безопасность

Более того, Гоструда теперь становится ключевым органом в обеспечении химической безопасности на производстве. Служба будет осуществлять надзор за соблюдением гигиенических нормативов и минимизацией рисков в сфере управления химической продукцией.

К полномочиям добавлено осуществление мероприятий, предусмотренных планами управления химической безопасной. Это свидетельствует о приближении украинских стандартов охраны труда к требованиям ЕС.

Борьба с мобингом и психосоциальная поддержка

Обновление подпункта 43 пункта 4 Положения о деятельности Гоструда расширяет возможности защиты прав работников и формирования безопасной рабочей среды.

Ранее фокус регулятора был ограничен преимущественно вопросами недопущения дискриминации ВИЧ-инфицированных лиц. Новая редакция нормы расширяет эту рамку, речь идет о предотвращении дискриминации в целом, а также противодействии мобингу на рабочем месте.

Закрепляется и надзорная функция относительно внедрения психосоциальной поддержки работников. То есть, мониторинг наличия механизмов психологической поддержки, оценка внедрения политик профилактики стресса и выгорания и формирование «мягких» стандартов безопасности труда как части государственного надзора.

Горный надзор и охрана недр

Гоструда теперь разрабатывает нормы и правила по охране недр и маркшейдерскому обеспечению горных работ. В частности, уточнен порядок согласования ликвидации и консервации объектов — теперь это происходит по порядку, установленному Минэкономики.

Усилен надзор за соблюдением требований безопасности во время геологического изучения месторождений и строительства подземных сооружений. Также Гоструда осуществляет лицензирование хозяйственной деятельности по производству взрывчатых материалов промышленного назначения и контроль за лицензионными условиями.

Новые функции – новые риски

В целом, эти изменения направлены на создание безопасного, инклюзивного и прозрачного рынка труда, соответствующего современным европейским стандартам. Однако значительное расширение полномочий влечет и расширение зоны риска.

Так, например, право Гоструда предоставлять заключения относительно компенсации расходов на мероприятия разумного приспособления для лиц с инвалидностью. Законодательство не дает четкого определения разумности. Это дает инспектору возможность на собственное усмотрение решать, имеет ли предприятие право на дотацию или компенсацию.

Оценка соответствия критериям для получения льгот предприятиями полностью зависит от заключения службы, что создает новые коррупционные риски.

Гоструда получает полномочия проводить проверки территориальных органов ПФУ относительно назначения и выплаты помощи и страховых выплат. Возникает ситуация, когда контролер проверяет контролера. Это может привести к бюрократическим проблемам во взаимодействии ведомств, а по факту это повлияет на застрахованных лиц или работодателей.

