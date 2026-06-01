В Мьянме прогремел мощный взрыв на складе: более 40 погибших, много раненых

09:06, 1 июня 2026
Спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может возрасти.
На северо-востоке Мьянмы произошла масштабная трагедия — в результате взрыва на складе погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 70 получили ранения различной степени тяжести. Чрезвычайное происшествие случилось 1 июня в деревне Каунгтуп района Намхкам недалеко от границы с Китаем. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По предварительным данным, на объекте хранились взрывчатые материалы, используемые в горнодобывающей промышленности.

Взрыв привел к значительным разрушениям в населенном пункте. Ударная волна повредила жилые дома и другие строения, а число жертв продолжает уточняться.

Различные источники приводят разные данные о количестве погибших. Спасатели сообщают о 40–46 жертвах, среди которых есть дети. В то же время некоторые информационные агентства оценивают число погибших в 46–59 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут оставаться люди.

Известно, что склад находился на территории, контролируемой группировкой «Национально-освободительная армия Таанг». Представители организации заявили, что на объекте хранился желигнит — промышленное взрывчатое вещество, широко применяемое при добыче полезных ископаемых и разработке карьеров.

Группировка выразила соболезнования семьям погибших и пообещала установить причины трагедии. Эксперты отмечают, что при нарушении правил хранения желигнит может становиться нестабильным и представлять серьезную опасность.

Из-за большого числа пострадавших медицинские учреждения района столкнулись с нехваткой донорской крови. Врачи продолжают оказывать помощь раненым, а спасатели разбирают завалы.

