Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Процесс принудительного исполнения решений в Украине долгое время оставался одной из наиболее бюрократизированных и проблемных сфер правоприменения. Закон № 4833-IX и приказ Министерства юстиции № 1337/5 преследуют цель изменить эту модель путем цифровизации исполнительного производства и расширения автоматического взаимодействия между государственными электронными реестрами.

Новые правила предусматривают упрощение отдельных процедур для государственных и частных исполнителей, сокращение бумажного документооборота и ускорение обмена информацией между органами власти. Особое место среди изменений занимает защита прав военнослужащих и членов их семей в период военного положения.

Введение специального раздела XXII в Инструкцию по организации принудительного исполнения решений создает четкий алгоритм для сохранения единственного жилья защитников.

В то же время для обычных должников правила становятся более жесткими: от автоматизированного поиска электронных денег до ограничений в регистрационных действиях с транспортными средствами.

Защита единственного жилья военнослужащих

Во время военного положения в Украине ввели временный запрет на принудительное взыскание единственного жилья военнослужащих и других защищенных категорий граждан.

Под защиту попадают военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ, Госспецсвязи и других законных военных формирования, проходящих службу на территории Украины. В то же время мораторий не распространяется на лиц, самовольно оставивших воинскую часть или дезертировавших.

Для остановки взыскания должник или его представитель должен подать исполнителю соответствующее заявление — в бумажной или электронной форме. К нему необходимо приложить справку о прохождении службы, выданную не ранее чем за 10 дней до обращения и заверенную гербовой печатью или квалифицированной электронной подписью.

После получения заявления исполнитель обязан не позднее следующего рабочего дня остановить взыскание или реализацию жилья на торгах.

В то же время закон устанавливает исключения. Мораторий не применяется, если жилье является предметом ипотеки по делу об обращении взыскания на заложенное имущество, а также по делам о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушением, увечьем или смертью лица.

Защита распространяется на единственное жилье должника, включая земельный участок, на котором оно расположено. Исполнитель имеет право отказать в остановке взыскания, если будет установлено, что у должника в собственности есть два или более объектов жилой недвижимости (кроме тех, что на оккупированных территориях или в зоне боевых действий).

Должник обязан сообщить исполнителю о потере статуса военнослужащего в течение 10 дней. В свою очередь, исполнитель имеет право проверять информацию путем запросов в ТЦК и СП или центральные органы власти, которые должны предоставить ответ в течение 10 дней

Электронные деньги и АСИП

Отдельно изменения касаются цифровых активов должников и автоматизации исполнительного производства. Закон № 4833-IX расширяет полномочия исполнителей на сферу электронных денег и интегрирует Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) с банками и платежными сервисами.

Отныне исполнители получают право налагать арест не только на банковские счета, но и на средства, хранящиеся на электронных кошельках должников. Эмитенты электронных денег и небанковские поставщики платежных услуг обязаны сообщать исполнителю об открытии счетов или электронных кошельков в день проведения такой операции.

Кроме того, в течение шести месяцев банки и финансовые учреждения должны подключиться к системе информационного взаимодействия с АСИП. Это позволит обеспечить фактически мгновенное наложение ареста на средства должников в автоматическом режиме.

В то же время реформа предусматривает и упрощение для должников в случае полного погашения задолженности. Если сумма долга не превышает 10 минимальных заработных плат, АСИП будет автоматически формировать сообщение о погашении. Такое сообщение станет основанием для оперативного исключения лица из реестра должников и автоматического снятия арестов со счетов.

Единый реестр должников

Существенно изменяется и роль Единого реестра должников (ЕРД), который становится ключевым инструментом контроля за имущественными операциями должников.

Отныне нотариусы, государственные регистраторы и органы МВД обязаны проверять наличие лица в ЕРД перед совершением регистрационных или нотариальных действий по отчуждению имущества. Если собственник находится в реестре должников, в проведении таких действий должны отказать.

Кроме того, в случае попытки отчуждения имущества исполнитель должен быть уведомлен об этом не позднее следующего рабочего дня.

Вместе с тем закон предусматривает отдельные исключения. В частности, ограничения не распространяются на регистрацию транспортного средства, если она не связана с его отчуждением. Также разрешается оформление имущества, приобретенного через систему электронных торгов СЕТАМ в рамках соответствующего исполнительного производства.

Отдельный контроль вводится и для операций с ценными бумагами. Депозитарные учреждения при открытии счетов депонентам также будут обязаны проверять информацию о лице в Едином реестре должников.

Реализация имущества

Приказ Минюста вносит уточнения в работу системы СЕТАМ. Главное изменение касается имущества, находящегося в ипотеке или залоге.

Нереализованное залоговое имущество выставляется на повторный аукцион по цене, которая не может быть меньше суммы задолженности перед залогодержателем плюс расходы исполнительного производства. Это предотвращает обесценивание залога в процессе принудительной продажи.

