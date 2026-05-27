Тополиный пух приводит к аллергии и пожарам: Кабмин призывают объявить борьбу с ним
Украинцы призывают власти усилить борьбу с тополиным пухом из-за его негативного влияния на здоровье людей и повышенной пожарной опасности. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины.
Автор обращения подчеркивает, что ежегодно в весенне-летний период украинские города страдают от большого количества тополиного пуха, который вызывает дискомфорт у граждан, ухудшает качество воздуха и может провоцировать аллергические реакции.
В петиции отмечается, что около 30% населения могут страдать от сезонных аллергических проявлений, связанных с пыльцой и раздражителями, которые переносит пух. Медики также предупреждают, что тополиный пух способен раздражать слизистые оболочки и переносить пыльцу других растений, вызывая кашель, чихание, слезотечение и обострение астмы.
Отдельно автор обращает внимание на пожарную опасность: в жаркую погоду пух легко воспламеняется даже от небольшого источника огня, что ежегодно приводит к локальным возгораниям во дворах, парках и возле жилых домов.
Среди основных требований петиции:
— постепенная замена старых пуховых тополей на менее аллергенные деревья;
— ограничение высадки пуховых тополей в населенных пунктах;
— усиленная сезонная уборка пуха;
— финансирование обновления зеленых насаждений;
— проведение информационных кампаний по вопросам аллергии и пожарной безопасности.
Автор петиции №41/009990-26еп считает, что реализация этих мер поможет улучшить экологическую ситуацию и уменьшить сезонные проблемы со здоровьем у украинцев.
