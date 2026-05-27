Тополиный пух приводит к аллергии и пожарам: Кабмин призывают объявить борьбу с ним

Из-за сезонных аллергий, проблем с дыханием и многочисленных возгораний украинцы обратились в Кабмин с петицией, в которой просят ограничить высадку пуховых тополей и усилить борьбу с пухом в населенных пунктах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы призывают власти усилить борьбу с тополиным пухом из-за его негативного влияния на здоровье людей и повышенной пожарной опасности. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров Украины.

Автор обращения подчеркивает, что ежегодно в весенне-летний период украинские города страдают от большого количества тополиного пуха, который вызывает дискомфорт у граждан, ухудшает качество воздуха и может провоцировать аллергические реакции.

В петиции отмечается, что около 30% населения могут страдать от сезонных аллергических проявлений, связанных с пыльцой и раздражителями, которые переносит пух. Медики также предупреждают, что тополиный пух способен раздражать слизистые оболочки и переносить пыльцу других растений, вызывая кашель, чихание, слезотечение и обострение астмы.

Отдельно автор обращает внимание на пожарную опасность: в жаркую погоду пух легко воспламеняется даже от небольшого источника огня, что ежегодно приводит к локальным возгораниям во дворах, парках и возле жилых домов.

Среди основных требований петиции:

— постепенная замена старых пуховых тополей на менее аллергенные деревья;

— ограничение высадки пуховых тополей в населенных пунктах;

— усиленная сезонная уборка пуха;

— финансирование обновления зеленых насаждений;

— проведение информационных кампаний по вопросам аллергии и пожарной безопасности.

Автор петиции №41/009990-26еп считает, что реализация этих мер поможет улучшить экологическую ситуацию и уменьшить сезонные проблемы со здоровьем у украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.