Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

09:58, 27 мая 2026
При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.
Вопрос социальной справедливости в налогообложении самозанятых лиц в Украине остается предметом постоянных дискуссий, особенно относительно обязанности физических лиц – предпринимателей уплачивать единый социальный взнос за себя даже в периоды, когда предпринимательская деятельность фактически не осуществляется из-за ухода за новорожденным ребенком.

После вступления в силу Закона Украины от 05.11.2025 № 4681-IX подходы к поддержке родительства и социальной защиты претерпели существенные изменения. Государственная налоговая служба Украины предоставила индивидуальную налоговую консультацию № 2881/ИПК, уточняющую порядок применения норм об уплате ЕСВ физическими лицами – предпринимателями в период декретного отпуска.

ГНС проанализировала ситуацию, когда физическое лицо – предприниматель на упрощенной системе налогообложения (третья группа) с февраля 2024 года находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и получает соответствующую государственную помощь. Ребенок достигнет трехлетнего возраста в конце 2026 года.

Плательщица не имеет основного места работы, однако за нее ежемесячно уплачивается минимальный единый социальный взнос за счет государства через Пенсионный фонд Украины в связи с уходом за ребенком.

Ключевой вопрос заключался в том, возникает ли у ФЛП обязанность уплачивать ЕСВ за себя дополнительно — то есть фактически осуществлять двойную уплату взноса после изменений законодательства, вступивших в силу с 01.01.2026.

В своем разъяснении Государственная налоговая служба Украины анализирует нормы Закона № 2464 о едином социальном взносе во взаимодействии с законами о государственной поддержке семей с детьми.

Ключевым является положение части шестой статьи 4 Закона № 2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», согласно которому ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы, когда за них уже уплачен минимальный страховой взнос работодателем.

В соответствии с абзацами седьмым, двенадцатым п. 1 части первой ст. 4 Закона № 2464, плательщиками единого взноса являются работодатели, а именно предприятия, учреждения, организации, физические лица, использующие наемный труд, воинские части. Сюда же относятся и органы, выплачивающие денежное обеспечение, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, пособие, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством для лиц, ухаживающих за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в соответствии со зконом получающих пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Налоговый орган поясняет, что органы, осуществляющие выплату пособия по уходу за ребенком, в определенных случаях выполняют функцию лица, обеспечивающего уплату страховых взносов.

Таким образом, если за ФЛП государство через Пенсионный фонд уже уплачивает минимальный ЕСВ в период ухода за ребенком, дополнительной обязанности уплачивать взнос как предприниматель у нее не возникает — при условии соблюдения критериев, определенных законодательством.

Для лиц, которым до 01.01.2026 было назначено и оформлено пособие по уходу за ребенком до трех лет и которые продолжают его получать после этой даты, сохраняется действие прежнего порядка выплат и механизмов уплаты единого взноса за счет соответствующих плательщиков.

В то же время в ГНС уточняют: если за соответствующие месяцы уплачено меньше минимального страхового взноса или взнос не уплачен вообще, ФЛП обязана самостоятельно определить базу начисления ЕСВ и уплатить его в общем порядке.

ФЛП может продолжать деятельность, получать доход и при этом не платить ЕСВ за себя, поскольку закон связывает льготу с фактом уплаты взноса государством, а не с фактом прекращения предпринимательской деятельность.

