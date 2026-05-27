РФ повредила корпуса Киево-Могилянской академии во время атаки на Киев: на восстановление нужно 1,5 млн грн

Во время российского обстрела Киева были повреждены семь зданий Национального университета «Киево-Могилянская академия», среди которых пять учебных корпусов, библиотека, музей и культурно-художественный центр.

В результате российской атаки в ночь на 24 мая в Киеве получили повреждения семь зданий Национального университета «Киево-Могилянская академия», среди которых — пять учебных корпусов. Для первоочередного восстановления помещений вуза необходимо около 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в администрации университета.

В НаУКМА отметили, что в результате обстрела пострадали не только учебные корпуса, но и научная библиотека, музей и культурный центр академии. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады, кровля и внутренние помещения, в том числе потолки.

В университете подчеркнули, что, несмотря на атаки России, образовательный процесс продолжается, а академия продолжает работать. Там подчеркнули, что в настоящее время заведение нуждается в помощи для оперативного восстановления поврежденных пространств и обеспечения безопасных условий для студентов и работников.

По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий удара и проведение критически необходимых ремонтных работ требуется 1,5 млн. грн. В вузе также заявили, что будут благодарны за экспертную поддержку в восстановлении зданий и открыли сбор средств на ремонт.

Напомним, РФ совершила массированный обстрел Киева и области в ночь на 24 мая, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В результате обстрела в столице вспыхнули десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр, бизнес-центр и складские помещения.

