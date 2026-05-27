  1. В Украине

РФ повредила корпуса Киево-Могилянской академии во время атаки на Киев: на восстановление нужно 1,5 млн грн

09:40, 27 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время российского обстрела Киева были повреждены семь зданий Национального университета «Киево-Могилянская академия», среди которых пять учебных корпусов, библиотека, музей и культурно-художественный центр.
РФ повредила корпуса Киево-Могилянской академии во время атаки на Киев: на восстановление нужно 1,5 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате российской атаки в ночь на 24 мая в Киеве получили повреждения семь зданий Национального университета «Киево-Могилянская академия», среди которых — пять учебных корпусов. Для первоочередного восстановления помещений вуза необходимо около 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили в администрации университета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В НаУКМА отметили, что в результате обстрела пострадали не только учебные корпуса, но и научная библиотека, музей и культурный центр академии. В зданиях выбиты окна, повреждены фасады, кровля и внутренние помещения, в том числе потолки.

В университете подчеркнули, что, несмотря на атаки России, образовательный процесс продолжается, а академия продолжает работать. Там подчеркнули, что в настоящее время заведение нуждается в помощи для оперативного восстановления поврежденных пространств и обеспечения безопасных условий для студентов и работников.

По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий удара и проведение критически необходимых ремонтных работ требуется 1,5 млн. грн. В вузе также заявили, что будут благодарны за экспертную поддержку в восстановлении зданий и открыли сбор средств на ремонт.

Напомним, РФ совершила массированный обстрел Киева и области в ночь на 24 мая, применив баллистические ракеты и ударные дроны. В результате обстрела в столице вспыхнули десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр, бизнес-центр и складские помещения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф Киев война обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ЕСПЧ против чрезмерного залога: почему суд должен учитывать реальные доходы подозреваемого

Может ли государство требовать 20 миллионов гривен от подозреваемого, который распродает имущество со скидкой, чтобы выполнить решение суда.

Должен ли ФЛП при уходе за ребенком платить ЕСВ, если государство уже делает это за него

При каком условии предприниматели, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, могут быть освобождены от уплаты ЕСВ за себя.

Приоритет отставки и больничные: ВСП поставила на паузу увольнение судей вопреки выводам ВККС

Высший совет правосудия перенес рассмотрение сразу трех дел об увольнении судей, которых ВККС ранее признала не соответствующими занимаемым должностям

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Верховный Суд определил, как покупателю квартиры защитить права, если застройщик поднял цену после оплаты из-за «роста цен»

Полтавский застройщик требовал от покупателя еще сотни тысяч гривен после полной оплаты квартиры: что решил Верховный Суд.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]