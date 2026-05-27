Низкие зарплаты и кадровый голод: в Раде заговорили о повышении минималки в «Укрзализныце»

В парламенте обратили внимание, что часть работников «Укрзализныци» получает 8–12 тысяч гривен, и отметила необходимость приведения минимальной зарплаты в соответствие с законодательством.

В Украине подняли вопрос низких зарплат и нехватки кадров в АО «Укрзализныця».

В Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов подчеркнули ключевое значение АО «Укрзализныця» для обеспечения работы государства в условиях войны и акцентировали внимание на проблемах с уровнем оплаты труда и нехваткой работников в отрасли.

Отмечается, что железная дорога остается частью критической и военной инфраструктуры, а ее работники ежедневно обеспечивают эвакуацию населения, гуманитарные перевозки, доставку критически важных грузов и восстановление поврежденной инфраструктуры.

Также в Комитете обратили внимание на уровень заработной платы в компании. Согласно приведенным данным, средняя зарплата в АО «Укрзализныця» составляет около 18 тысяч гривен, тогда как часть работников получает от 8 до 12 тысяч гривен.

Отдельно было подчеркнуто необходимость перехода к европейской модели PSO, предусматривающей государственный заказ на пассажирские перевозки. В госбюджете на 2026 год на это направление уже предусмотрено 16 миллиардов гривен, однако механизм финансирования предлагают сделать постоянным и прозрачным.

Кроме того, подчеркнута необходимость приведения минимальной заработной платы в соответствие с законодательством и усиления государственного управления в сфере железнодорожного транспорта.

