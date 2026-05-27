Передача электроэнергии станет дороже: НКРЭКУ анонсировала новый тариф «Укрэнерго» с 1 июля

В Украине намерены изменить тарифы на передачу электроэнергии и диспетчеризацию.

НКРЭКУ предлагает повысить тариф на передачу электроэнергии для НЭК «Укрэнерго» с 1 июля 2026 года на 21,62% — до 903,53 грн/МВт·ч без НДС. Соответствующий проект постановления регулятор одобрил во время заседания, которое транслировалось онлайн.

Согласно документу, тариф на передачу электроэнергии для предприятий «зеленой» электрометаллургии может вырасти до 535,97 грн/МВт·ч, что на 42% больше действующего показателя.

Также предлагается пересмотреть тариф на диспетчерское управление — его планируют повысить на 7,83%, до 118,64 грн/МВт·ч.

В НКРЭКУ отмечают, что составляющая тарифа для выполнения специальных обязательств «Укрэнерго» по поддержке производителей электроэнергии из альтернативных источников составит 367,56 грн/МВт·ч.

В то же время ранее сама НЭК «Укрэнерго» обращалась к регулятору с предложением установить еще более высокие тарифы. Компания просила повысить тариф на передачу электроэнергии до 958,87 грн/МВт·ч, что на 29% больше действующего уровня, а тариф на диспетчеризацию — до 171,12 грн/МВт·ч.

Среди причин пересмотра тарифов в компании называли колебания валютного курса, что увеличивает расходы на выполнение специальных обязательств перед производителями «зеленой» энергетики, поскольку расчеты привязаны к евро.

Кроме того, в «Укрэнерго» обратили внимание на сокращение прогнозных объемов производства и передачи электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, что влияет на объем тарифных поступлений.

Еще одним фактором в компании назвали изменение прайс-кепов на рынке электроэнергии с 1 мая 2026 года, из-за чего выросла средневзвешенная цена электроэнергии для расчетов между участниками рынка.

