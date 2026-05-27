Двойное убийство на глазах у детей: в Ровенской области мужчину приговорили к пожизненному заключению

В Ровенской области 43-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за двойное убийство брата и сестры во время застолья и обязали выплатить 3 млн грн моральной компенсации матери погибших.

Суд признал виновным жителя Ровенской области в умышленном убийстве двух человек и назначил ему пожизненное лишение свободы. Также мужчину обязали выплатить 3 млн грн морального ущерба матери погибших. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Трагедия произошла в ноябре 2025 в селе Глушица Сарненского района. По данным прокуратуры, в тот день 29-летний мужчина пришел помочь своей сестре по хозяйству. Впоследствии в дом приехал мужчина, с которым женщина находилась в отношениях.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый схватил кухонный нож и смертельно ранил 29-летнего потерпевшего.

После этого женщина пыталась скрыться из дома, однако нападавший догнал ее на дороге и нанес удар ножом в спину. От полученных ранений 24-летняя женщина скончалась на месте.

В момент трагедии в доме находились трое малолетних детей. Пятилетний мальчик и трехлетняя девочка скрывались от опасности, а младшему ребенку еще не исполнился один год.

43-летний мужчина был задержан и сообщил ему о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух человек. На время следствия он находился под стражей.

Суд поддержал позицию обвинения, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и заявил о раскаянии. В то же время, объяснить мотивы своих действий он не смог, ссылаясь на сильное алкогольное опьянение.

