Государственный исполнитель может отказать в открытии исполнительного производства – перечень случаев

Государственный исполнитель не во всех случаях открывает исполнительное производство.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», государственный исполнитель не во всех случаях открывает исполнительное производство.

Как указали в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции, закон определяет основания, при которых может быть вынесено уведомление о возврате исполнительного документа взыскателю без принятия к исполнению.

В частности, это возможно в случае:

пропуска установленного срока предъявления документа к исполнению;

если решение еще не вступило в законную силу;

подачи исполнительного документа не по месту исполнения решения;

несоответствия исполнительного документа требованиям закона.

Если юридическое лицо — должник прекращено, исполнение решения не предусматривает применения мер принудительного исполнения решений.

В соответствии с частью 4 статьи 4 исполнительный документ возвращается взыскателю органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем без принятия к исполнению в течение трех рабочих дней со дня его предъявления.

В случае несоответствия исполнительного документа требованиям, предусмотренным этой статьей, взыскатель имеет право обратиться в суд или другой орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, для приведения его в соответствие с указанными требованиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.