  1. В Украине

Государственный исполнитель может отказать в открытии исполнительного производства – перечень случаев

07:00, 27 мая 2026
Государственный исполнитель не во всех случаях открывает исполнительное производство.
В соответствии с частью 4 статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве», государственный исполнитель не во всех случаях открывает исполнительное производство.

Как указали в Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции, закон определяет основания, при которых может быть вынесено уведомление о возврате исполнительного документа взыскателю без принятия к исполнению.

В частности, это возможно в случае:

  • пропуска установленного срока предъявления документа к исполнению;
  • если решение еще не вступило в законную силу;
  • подачи исполнительного документа не по месту исполнения решения;
  • несоответствия исполнительного документа требованиям закона.

Если юридическое лицо — должник прекращено, исполнение решения не предусматривает применения мер принудительного исполнения решений.

В соответствии с частью 4 статьи 4 исполнительный документ возвращается взыскателю органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем без принятия к исполнению в течение трех рабочих дней со дня его предъявления.

В случае несоответствия исполнительного документа требованиям, предусмотренным этой статьей, взыскатель имеет право обратиться в суд или другой орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, для приведения его в соответствие с указанными требованиями.

минюст госисполнитель

