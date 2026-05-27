Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Европейский суд по правам человека признал, что административное наказание за резкое и оскорбительное видео в TikTok не нарушает свободу выражения мнений, если речь идет не о политической критике, а о персональных унижениях должностных лиц. Такое решение принял ЕСПЧ 19 мая 2026 года по делу Miladze v. Georgia.

По материалам дела, в Суд обратился курьер службы доставки еды. В декабре 2022 года он опубликовал в TikTok публичное видео, посвященное транспортной политике Тбилиси и работе городской власти. Запись была открыта для всех пользователей, видео быстро стало вирусным и набрало более 100 000 просмотров, а затем было «распространено» 600 раз.

В видео заявитель эмоционально критиковал реформы городского транспорта, в частности организацию автобусных полос и действия должностных лиц. Одновременно значительная часть его высказываний содержала нецензурную лексику и резкие персональные оскорбления, адресованные мэру Тбилиси, сотрудникам городской администрации и представителям правоохранительных органов. После публикации видео полиция возбудила административное производство, посчитав, что контент нарушает общественный порядок. Заявитель был привлечен к ответственности за административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и оскорблением сотрудников правоохранительных органов.

Полиция утверждала, что TikTok следует рассматривать как место публичных собраний в смысле Кодекса об административных правонарушениях. Также они отмечали, что нецензурная лексика, использованная заявителем, лишает его высказывания защиты свободы слова и образует наказуемое поведение по нормам о нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников правоохранительных органов.

Заявитель, со своей стороны, настаивал, что перед видео он добавил предупреждение о нецензурной лексике, поэтому зрители могли сами решить, смотреть ли его дальше. Он считал, что TikTok при таких условиях не может считаться «общественным местом». Хотя он признал, что записал и опубликовал видео, заявитель ссылался на свободу выражения мнений и подчеркивал, что его критика транспортной политики и действий правоохранителей защищена, даже если язык был резким. Он также отмечал, что брань не была направлена на конкретных лиц, а носила общий характер.

По обвинениям в оскорблении сотрудников правоохранительных органов заявитель указывал, что его слова не были адресованы конкретным лицам, поэтому состав правонарушения отсутствует.

Тбилисский городской суд признал мужчину виновным в двух административных правонарушениях и назначил штраф в размере 2000 лари (примерно 720 евро на тот момент).

Суд отметил, что TikTok является публичным пространством, поскольку социальные сети играют важную роль в общественной жизни и могут влиять на общественный порядок. Он также сослался на национальную практику, где уже признавалось, что социальные сети могут рассматриваться как такое пространство. Суд подчеркнул, что общественный порядок связан с соблюдением общепринятых моральных и этических правил и требований достойного поведения в публичном пространстве.

Заявитель обратился в ЕСПЧ, утверждая, что его привлечение к ответственности нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Выводы ЕСПЧ

В этом деле ЕСПЧ признал, что видео заявителя было частью публичной дискуссии о транспортной реформе в Тбилиси. Однако Суд обратил внимание, что значительная часть этого видео не содержала нормальной критики или аргументов. Напротив, там были резкие, грубые и оскорбительные высказывания, которые выглядели как прямые персональные нападки на мэра и сотрудников правоохранительных органов.

ЕСПЧ указал, что когда высказывания сводятся к унижению конкретных лиц, а не к обсуждению темы, они выходят за пределы защиты статьи 10. Свобода слова не означает право на безосновательные оскорбления.

Суд напомнил, что государственные служащие также имеют право на защиту достоинства при исполнении своих обязанностей, и в отдельных случаях государство может защищать их от подобных нападок.

Кроме того, ЕСПЧ согласился с оценкой национальных судов, в частности с тем, что видео в TikTok не ограничивалось политической критикой, а содержало выраженные персональные оскорбления в адрес конкретных должностных лиц. Именно это стало решающим для вывода об отсутствии нарушения статьи 10.

Суд признал, что заявитель действительно поднимал тему городской политики и работы правоохранительных органов, то есть присутствовал элемент общественной дискуссии. Однако значительная часть высказываний не содержала аргументов или критики как таковой — это были эмоциональные, резкие и уничижительные формулировки, направленные на конкретных лиц, а не на политику или институты.

Также ЕСПЧ обратил внимание на масштаб распространения видео — открытый доступ, большое количество просмотров и алгоритмическое распространение в TikTok. Это усилило оценку влияния высказываний и стало аргументом в пользу пропорциональности вмешательства. Суд отметил, что заявитель опубликовал контент в открытом доступе без ограничений для аудитории, а платформа работает через алгоритмы быстрого распространения и имеет широкую молодую аудиторию.

В данном случае видео набрало более 100 000 просмотров и было распространено около 600 раз. По мнению Суда, такие показатели свидетельствуют о значительном охвате и усиливают потенциальное воздействие высказываний, особенно по сравнению с ситуациями ограниченного распространения.

ЕСПЧ подчеркнул общий принцип: интернет и социальные сети способны мгновенно распространять контент, поэтому государства могут применять более строгий подход к оценке ответственности за незаконные или оскорбительные высказывания.

Суд подчеркнул, что предупреждение заявителя о наличии нецензурной лексики в видео не снижало риска его широкого распространения. Контент мог быть доступен значительной аудитории, включая несовершеннолетних и пользователей, которые не ожидали такого содержания.

В итоге ЕСПЧ пришел к выводу, что наложенный административный штраф не был суровым, не сопровождался блокировкой контента или другими дополнительными ограничениями и не вызвал чрезмерного сдерживающего эффекта в реализации свободы выражения мнения. С учетом этого Суд признал вмешательство в права заявителя пропорциональным и не нарушающим статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

