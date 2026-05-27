В Киеве хотят изменить правила проезда для школьников на дистанционном обучении: что предлагают

Киевляне призывают предоставить бесплатный проезд в общественном транспорте школьникам, которые учатся онлайн в заведениях за пределами столицы, соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

В Киеве призывают сделать бесплатный проезд в общественном транспорте доступным школьникам, которые учатся онлайн, независимо от юридического адреса их учебного заведения.

На сайте Киевского городского совета зарегистрирована соответствующая петиция. Ее автор предлагает пересмотреть действующее решение КГГА, которое ограничивает право на бесплатный проезд для части детей, проживающих в столице, но получают образование дистанционно в школах, зарегистрированных за пределами Киева.

В обращении отмечается, что действующие правила были приняты еще до начала полномасштабной войны и не учитывают современные реалии. В частности, речь идет о необходимости для детей бесплатно добираться до укрытий, пунктов несокрушимости или заведений внешкольного образования во время воздушных тревог или отключений электроэнергии.

Автор петиции отмечает, что киевские семьи, уплачивающие налоги в городской бюджет, должны получать одинаковые транспортные льготы для своих детей независимо от того, где юридически зарегистрирована школа. Особо актуальным этот вопрос называют на фоне роста стоимости проезда в столице.

Как известно, в Киеве с 15 июля 2026 года планируют повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте — цена разовой поездки составит 30 гривен.

Киевлянам объяснили, что новый тариф сформирован с учетом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и обеспечение надлежащего уровня оплаты труда работников отрасли.

