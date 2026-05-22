В КГГА хотели бы, чтобы стоимость проезда в метро составляла 64 грн, а в наземном транспорте — 44 грн

Как известно, в Киеве с 15 июля 2026 года планируют повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте — цена разовой поездки составит 30 гривен.

Киевлянам объяснили, что новый тариф сформирован с учетом расходов транспортных предприятий на электроэнергию, топливо, ремонт подвижного состава и обеспечение надлежащего уровня оплаты труда работников отрасли.

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА отметили, что тариф в 30 грн рассчитали на основе фактических расходов предприятий за 2025 год. При расчетах учли рост цен на промышленную продукцию и услуги, подорожание электроэнергии и топлива, увеличение стоимости запчастей и ремонтных работ, а также необходимость конкурентных зарплат для работников транспорта.

По данным городской власти, расходы столичного метро на оплату труда и электроэнергию увеличились соответственно на 61,7% и 66,9%. В КП «Киевпастранс» расходы на горюче-смазочные материалы выросли на 74,8%, а на ремонт и техническое обслуживание подвижного состава и инфраструктуры — на 63,3%.

Одновременно с этим пассажиропоток коммунального транспорта сократился примерно на 42% по сравнению с показателями, которые учитывались во время предыдущего пересмотра тарифов в 2018 году. В КГГА подчеркивают, что из-за роста расходов на энергоносители, оплату труда и обслуживание транспорта существенно увеличилась себестоимость перевозки одного пассажира.

Также в мэрии обратили внимание на изменение ключевых экономических показателей за последние годы. В частности, индекс потребительских цен за 2018–2025 годы достиг 212,5%, а с прогнозом на 2026 год — 233,5%. Минимальная заработная плата за этот период увеличилась в 2,3 раза — с 3723 грн до 8647 грн. Средняя зарплата в Киеве выросла в 3,7 раза — с 13 548 грн в 2018 году до 49 381 грн в марте 2026 года.

Кроме того, тариф на электроэнергию для транспортных предприятий повысился в 6,6 раза — с 2,25 грн до 14,93 грн за кВт·ч. Стоимость дизельного топлива для КП «Киевпастранс» увеличилась в 3,7 раза — с 24,26 грн до 89,42 грн за литр.

В транспортных предприятиях столицы подсчитали, что экономически обоснованный тариф на 2026 год должен был бы составлять 64,60 грн для метро и 44,14 грн для автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера.

Впрочем, в городской власти подчеркивают, что из-за социальной чувствительности вопроса тариф в 30 грн определили на основе фактических, а не прогнозируемых расходов предприятий. В КГГА отмечают, что эта сумма ниже полностью экономически обоснованного уровня и призвана сохранить баланс между финансовой стабильностью транспортной системы и доступностью перевозок для жителей столицы в условиях военного времени.

В случае сохранения нынешнего тарифа на уровне 8 грн городу пришлось бы значительно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета. В мэрии предупреждают, что это могло бы негативно повлиять на финансирование восстановления энергетической инфраструктуры и подготовку Киева к следующему отопительному сезону.

Также в КГГА предостерегают, что недостаточное финансирование транспортной отрасли может привести к сокращению ремонтных работ, ухудшению технического состояния подвижного состава, увеличению интервалов движения транспорта, нехватке кадров из-за низкого уровня зарплат и откладыванию модернизации транспортной инфраструктуры.

