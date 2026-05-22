Объединение уголовных производств в отношении нескольких лиц является правом, а не безусловной обязанностью суда — КУС ВС

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда рассмотрел дело об обжаловании приговора, которым лицо осуждено за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, а также доводов о необходимости объединения уголовного производства с делом в отношении другого участника происшествия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу осужденного на приговор Днепровского районного суда Киева и постановление Киевского апелляционного суда по делу об умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном группой лиц.

Суд проверил доводы стороны защиты относительно неправильной квалификации действий осужденного, отсутствия соучастия, нарушения права на защиту из-за отказа в объединении уголовных производств, а также законности проведения апелляционного рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

Обстоятельства дела

В деле № 755/18292/23 суды установили, что возле дома на проспекте Романа Шухевича в Киеве осужденный вместе с другим лицом нанесли потерпевшему многочисленные удары кулаками по голове и туловищу. Во время конфликта осужденный использовал молоток, которым нанес потерпевшему три удара в спину и один удар в лоб. В результате потерпевший потерял сознание.

Потерпевшему были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкие телесные повреждения.

В кассационной жалобе осужденный просил переквалифицировать его действия с части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины на часть 1 статьи 121 УК. Он утверждал, что действовал самостоятельно, а другое лицо не участвовало в причинении телесных повреждений потерпевшему. Осужденный ссылался на показания потерпевшего и результаты экспертизы, согласно которым тяжкие телесные повреждения были нанесены именно ударами молотка, который находился только у него.

Также сторона защиты отмечала, что отказ суда в объединении уголовного производства в отношении него с делом другого участника происшествия нарушил право на защиту и усложнил рассмотрение дела. Отдельно осужденный указывал на нарушения во время апелляционного рассмотрения, поскольку суд апелляционной инстанции провел заседание без его участия.

Решения судов

Днепровский районный суд Киева признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

Киевский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьей 433 УПК суд кассационной инстанции не вправе исследовать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства, однако обязан проверить соблюдение судами предыдущих инстанций требований процессуального закона и правильность оценки доказательств.

Суд подчеркнул, что преступление признается совершенным группой лиц в случае совместного участия двух или более исполнителей без предварительного сговора, когда деятельность одного исполнителя присоединяется к деятельности другого уже во время совершения уголовного правонарушения.

Кассационный уголовный суд обратил внимание, что потерпевший и свидетель во время досудебного расследования и судебного рассмотрения последовательно подтверждали участие двух лиц в избиении потерпевшего. По их показаниям, осужденный использовал молоток во время конфликта, а другой участник происшествия продолжал совместное избиение потерпевшего кулаками и ногами.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что наличие у осужденного молотка было очевидным для другого участника конфликта, а намерение использовать этот предмет во время драки охватывалось общим умыслом соучастников. Сам по себе факт того, что тяжкие телесные повреждения были причинены именно ударами молотка, не опровергает вывод о совершении преступления группой лиц.

Суд также отметил, что определенные несогласованности в показаниях потерпевшего и свидетелей относительно последовательности нанесения ударов не являются существенными и не опровергают установленных судами фактических обстоятельств.

Относительно доводов о необходимости объединения уголовных производств Верховный Суд указал, что в соответствии со статьями 217 и 334 УПК объединение материалов уголовного производства является правом суда, а не его безусловной обязанностью. Суды пришли к выводу, что объединение производств могло бы усложнить рассмотрение дела и привести к нарушению разумных сроков судебного рассмотрения.

Оценивая доводы о незаконности апелляционного рассмотрения в отсутствие обвиняемого, Верховный Суд установил, что осужденный был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте апелляционного рассмотрения, однако не заявлял ходатайств о личном или дистанционном участии в заседании. При этом защитник не возражал против проведения рассмотрения в его отсутствие.

Кассационный уголовный суд пришел к выводу, что осужденный добровольно не воспользовался правом участвовать в судебном заседании, а потому это не препятствовало апелляционному суду принять законное и обоснованное решение.

Верховный Суд оставил без изменений приговор Днепровского районного суда Киева и постановление Киевского апелляционного суда, а кассационную жалобу осужденного — без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.