Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

На пути к Европейскому Союзу Украина взяла на себя обязательства реформировать сектор юстиции, что определяет приоритетность реформ в сфере правосудия. В этом контексте особое значение играет реформа судебной системы, поскольку она напрямую связана с выполнением требований переговорных глав 23 («Судебная власть и основополагающие права») и 24 («Юстиция, свобода и безопасность»). Эти главы открываются на начальном этапе переговорного процесса и закрываются среди последних перед обретением полноправного членства.

Аналитический отчет «Непредубежденность суда и отвод судей в контексте п. 1 ст. 6 ЕКПЧ: анализ практики ЕСПЧ и национальный контекст», подготовленный при поддержке проекта ЕС «Право-Justice» и презентованный в апреле 2026 года, должен был стать дорожной картой для укрепления независимости и беспристрастности судей. Документ действительно поражает глубиной анализа практики ЕСПЧ и национального контекста. Отчет систематизирует практику Европейского Суда по непредубежденности суда, выявляет пробелы в национальном законодательстве и содержит практические рекомендации для обеспечения как фактической, так и «видимой» беспристрастности правосудия.

Автором отчета является доктор юридических наук, профессор Татьяна Цувина — эксперт проекта ЕС «Право-Justice», член научно-консультативных советов при Верховном Суде и Конституционном Суде Украины. Это фундаментальный труд, который предлагает «идеальную модель» правосудия. Однако для профессионального сообщества этот отчет стал лишь парадной витриной, не в полной мере отражающей сложность текущих институциональных процессов.

Если заглянуть в залы заседаний Высшего совета правосудия или Высшей квалификационной коллегии судей, перед нами предстанет совсем другая картина. Судебная система находится в состоянии непрерывной ликвидации и проверок. Пока отчет подчеркивает видимость правосудия, практика органов судейского управления и давление профессиональных общественных организаций демонстрируют совсем другое: выборочное наказание, игнорирование презумпции невиновности и деструктивное вмешательство в деятельность судов.

Идеальную картину правосудия нарушают и внутренние системные проблемы. Во-первых, из-за хронического кадрового голода в многих судах физически некому передать дело в случае удовлетворения отвода. Во-вторых, сами судьи опасаются дисциплинарных производств за каждое постановление о самоотводе, поскольку жалобщики часто трактуют такие действия как «безосновательное затягивание рассмотрения дела» или «отказ в доступе к правосудию».

Стандарты ЕСПЧ и практика отвода

Раздел по реформированию системы оценивания судей и дисциплинарной практики отражает комплексный подход к повышению качества правосудия и укреплению доверия к судебной системе.

Отчет базируется на дуальном подходе Европейского суда по правам человека. Согласно устоявшейся доктрине, различают субъективный критерий непредубежденности, который предусматривает отсутствие личной заинтересованности судьи, и объективный критерий, требующий наличия достаточных процессуальных гарантий для исключения любых обоснованных сомнений в беспристрастности суда.

В исследовании особое внимание уделено ситуациям, в которых могут возникать обоснованные сомнения относительно соблюдения объективного критерия непредубежденности суда. Автор отчета систематизирует типичные обстоятельства, которые в практике Европейского суда по правам человека могут влиять на восприятие беспристрастности судебного разбирательства.

В частности, речь идет о повторном участии судьи в рассмотрении того же дела после отмены решений судами вышестоящих инстанций или после участия на стадии досудебного производства. К потенциально рискованным ситуациям также отнесено рассмотрение связанных споров между теми же сторонами, наличие семейных, родственных или профессиональных связей судьи или работников аппарата суда с участниками процесса, а также возможная финансовая заинтересованность.

Отдельный блок анализа касается влияния публичной активности судей и членов их семей в социальных сетях. В качестве примера приводится дело Rustavi 2 Broadcasting Company LTD v. Georgia, в котором предметом оценки стали публикации жены судьи в Facebook с критикой одной из сторон процесса.

То есть, даже при отсутствии прямой предубежденности подобные обстоятельства могут формировать у сторон производства или общества сомнения относительно независимости и беспристрастности суда, что имеет ключевое значение для соблюдения стандартов справедливого судебного разбирательства.

Поэтому особенно важной является рекомендация по унификации процедур отвода во всех процессуальных кодексах. Автор отчета выделила существенные пробелы в украинских процессуальных кодексах.

В уголовном процессе (ст. 81 УПК Украины) заявление об отводе судьи при единоличном рассмотрении всегда передается на рассмотрение другому судье.

В гражданском, хозяйственном и административном процессах (ГПК, ХПК, КАСУ) действует двухэтапная процедура: сначала судья сам оценивает свою «предубежденность», и только в случае отказа передает автораспределению для определения другого судьи.

А в Кодексе об административных правонарушениях (КУоАП) процедура отвода вообще законодательно не урегулирована, что заставляет суды применять аналогию права на свой страх и риск.

Отчет предлагает европейские рекомендации: унифицировать кодексы, ужесточить ответственность за злоупотребление процессуальными правами, убрать нормы, которые позволяют судьям коллегии передавать отводы друг другу без передачи на другой состав, и урегулировать специфику работы Большой Палаты Верховного Суда.

Все это выглядит логично, целесообразно и прогрессивно. Если бы не одно но…

Дисциплинарный конвейер

В отчете не поднимается вопрос надлежащего баланса между реализацией права на отвод и предотвращением возможных злоупотреблений процессуальными инструментами, которые могут влиять на эффективность осуществления правосудия.

Отдельно анализируется так называемое «правило необходимости» — подход, согласно которому отвод всех судей определенного суда не может быть удовлетворен, если это фактически сделает невозможным осуществление правосудия и приведет к блокированию доступа к суду.

В украинских реалиях проблема кадрового дефицита все чаще влияет на практическое применение стандартов непредубежденности. В некоторых судах первой инстанции правосудие осуществляет только один судья, что существенно усложняет реализацию механизма отвода. В таких случаях удовлетворение соответствующего заявления может повлечь передачу дела в другой суд для определения подсудности, что нередко влияет на сроки рассмотрения производств.

Подобные трудности возникают и в судах с коллегиальным рассмотрением дел. В частности, удовлетворение отводов или самоотводов судей иногда усложняет формирование нового состава коллегии из-за кадрового дефицита, специализации судей или их предыдущего участия в связанных производствах.

Такая ситуация создает дополнительный вызов для обеспечения баланса между соблюдением стандартов объективной непредубежденности, сформированных в практике ЕСПЧ, и гарантированием права сторон на рассмотрение дела в течение разумного срока.

Дальнейшее реформирование судебной системы требует не только совершенствования процессуальных механизмов отвода, но и системного решения кадровой проблемы в судах различных инстанций.

Главное отличие между теорией отчета и практикой заключается в том, что автор отчета рассматривает отвод как гарантию прав человека. Вместо этого украинский судья рассматривает отвод как источник потенциального дисциплинарного дела.

Для обеспечения доверия общества к судебной власти Высший совет правосудия должен демонстрировать самые высокие стандарты этического поведения и юридической определенности. Ключевым инструментом обеспечения такого доверия является институт отводов и самоотводов, призванный устранить любые сомнения в беспристрастности судей. Однако последняя практика Высшего совета правосудия относительно самоотводов вызывает серьезные вопросы у стороннего наблюдателя из-за отсутствия единого подхода к урегулированию конфликта интересов при одинаковых фактических обстоятельствах.

Судья, стремясь соблюсти стандарты статьи 6 Конвенции по правам человека и избежать сомнений в непредубежденности, заявляет самоотвод из-за потенциального конфликта интересов или других обстоятельств, которые могут влиять на восприятие беспристрастности суда. В то же время такое решение иногда становится основанием для дисциплинарных жалоб со ссылкой на якобы безосновательное затягивание рассмотрения дела.

С другой стороны, отказ от самоотвода при аналогичных обстоятельствах также может использоваться сторонами процесса как аргумент для подачи жалоб уже относительно возможной предубежденности или нарушения правил судейской этики.

Такая практика формирует для судей сложную ситуацию, в которой любое процессуальное решение об отводе потенциально может стать предметом дисциплинарного контроля. В профессиональной дискуссии это рассматривается как один из вызовов для обеспечения реальной независимости судебной власти и надлежащего применения европейских стандартов непредубежденности суда.

Практика отводов в Высшем совете правосудия

Особого внимания требует и практика отводов и самоотводов в Высшем совете правосудия. Проблема возникла в связи с объявлением 14 сентября 2023 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на вакантные должности в апелляционных судах.

Трое членов ВСП — Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий — официально стали участниками этого конкурса. Это создало потенциальный конфликт интересов, поскольку члены ВСП, рассматривая дела в отношении судей или членов ВККС, одновременно находились в процедуре оценивания со стороны той самой ВККС.

Член ВСП Инна Плахтий неоднократно (в феврале, марте и сентябре 2024 года) подавала заявления о самоотводе в делах по рассмотрению жалоб на судей. Заявления о самоотводе были обоснованы тем, что судьи являются членами Высшей квалификационной комиссии судей, а член ВСП Инна Плахтий участвует в конкурсе на должности судей, который проводит ВККСУ, что могло вызвать сомнения в ее непредубежденности. Аналогичное заявление о самоотводе в феврале 2024 года подавала и член ВСП Юлия Бокова.

Несмотря на четкую аргументацию членов ВСП о наличии этических рисков, в удовлетворении этих заявлений было отказано. В частности, решение об отказе в самоотводе Инны Плахтий поддерживали члены ВСП Бондаренко Татьяна, Сасевич Александр, Кандзюба Олег, Лукьянов Дмитрий и Попикова Ольга, а постановление об отказе в самоотводе Юлии Боковой подписал Председатель ВСП Григорий Усик.

Противоположная ситуация сложилась при рассмотрении заявления о самоотводе члена Первой Дисциплинарной палаты ВСП Максима Мороза в феврале 2024 года. Самоотвод касался рассмотрения жалобы в отношении судьи Киевского апелляционного суда, который на тот момент был назначен членом ВККС. Аргументация Максима Мороза была идентичной: он участвует в конкурсе на должность судьи апелляционного суда, члены ВККС будут проводить его квалификационное оценивание, а соответственно это может породить сомнения в его беспристрастности у стороннего наблюдателя.

В этом случае Первая Дисциплинарная палата в составе Аллы Котелевец, Юлии Боковой, Татьяны Бондаренко и Оксаны Кваши удовлетворила заявление о самоотводе.

Наблюдается ситуация, где при абсолютно одинаковых обстоятельствах органы ВСП принимают противоположные решения. С одной стороны, ВСП отказывает Инне Плахтий и Юлии Боковой, фактически игнорируя риск «сомнения стороннего наблюдателя». С другой стороны, при той же мотивации удовлетворяется заявление Максима Мороза.

Еще одно проявление неоднозначной практики Высшего совета правосудия относительно самоотводов его членов касается члена ВСП Романа Маселко.

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко на сегодняшний день является безусловным лидером по количеству заявленных самоотводов в ВСП. Такая статистика подсвечивает более глубокую проблему внутри самого органа. Речь идет именно о противоречивой практике ВСП, которая при абсолютно одинаковых обстоятельствах принимает кардинально разные решения относительно удовлетворения или отклонения таких самоотводов.

Показательной является ситуация, связанная с участием Романа Маселко в рассмотрении вопросов, касающихся судьи Высшего антикоррупционного суда. Так, в одном из случаев Высший совет правосудия отказал в удовлетворении заявления о самоотводе, придя к выводу об отсутствии достаточных оснований для отстранения члена Совета от рассмотрения дела. В то же время в другом решении, принятом при схожих фактических обстоятельствах, ВСП удовлетворил заявление о самоотводе, учтя обстоятельства, на которые ссылался сам член ВСП. Речь шла о наличии дружеских отношений с сестрой судьи, а также о совместном участии в создании общественной организации.

Таким образом, в практике ВСП прослеживается разный подход к оценке одинаковых или подобных обстоятельств, что формирует вопросы относительно предсказуемости критериев самоотвода и единства дисциплинарной практики органа.

Такие взаимоисключающие акты свидетельствуют о нарушении законодательства относительно урегулирования конфликта интересов и несоблюдении этических норм. Непоследовательность Высшего совета правосудия в вопросах самоотводов не добавляет ни авторитета, ни непредубежденности деятельности ВСП.

Давление профессионального активизма

Отчет упоминает о «восприятии суда рядовыми гражданами». Легитимность судебной власти в Украине прямо зависит от того, доверяют ли ей обычные граждане. Люди должны видеть в суде непредубежденную площадку для разрешения споров, а не заангажированную структуру.

В то же время деятельность отдельных общественных активистов и профессиональных организаций нередко, наоборот, усиливает сомнения в объективности правосудия.

Речь идет, в частности, о публичной чрезмерной поддержке отдельных судей или антикоррупционных институций, а также попытках присвоения заслуг в создании или функционировании судебных органов. У общества это может формировать впечатление о зависимости суда от определенных общественных групп.

Еще одним фактором является информационное медиадавление, когда участников процесса заранее объявляют «виновными», а судей критикуют за любые решения, не соответствующие ожиданиям активистов. Такая практика подрывает презумпцию невиновности и создает сомнения в непредубежденности суда.

Последствием становится рост количества заявлений об отводе судей, затягивание процессов и риск превращения судебных производств в площадку для публичного давления вместо независимого правосудия.

Реформа оценивания судей

Настоящим испытанием для судебной системы в 2026 году является масштабное квалификационное оценивание судей и конкурсы в суды различных инстанций, которые проводятся ВККС при участии Общественного совета добропорядочности. И здесь проблематика отводов и непредубежденности, освещенная в отчете, приобретает искривленное значение.

Во время квалификационного оценивания ВККС и ОСД активно анализируют судебную практику кандидата. В рамках этих процедур анализируется не только профессиональная деятельность кандидата, но и вопросы возможных конфликтов интересов и соблюдения стандартов судейской этики. В то же время, чрезмерно широкое или формализированное толкование критериев добропорядочности может создавать риски субъективного подхода во время оценивания судей и кандидатов.

Аналитический отчет является комплексным и основательным документом, который обобщает стандарты непредубежденности суда и приближает украинскую правовую доктрину к подходам, сформированным в практике ЕСПЧ.

В то же время документ исходит из модели судебной системы, которая функционирует в условиях полного кадрового обеспечения, институциональной стабильности и высокого уровня правовой культуры. В такой конструкции институты отвода и оценки непредубежденности рассматриваются как классические гарантии справедливого суда.

В Украине же институт отводов и оценки непредубежденности искусственно интегрирован в систему постоянного давления на судейский корпус. Пока ВККС оценивает кандидатов по стандартам безупречной непредубежденности, суды прекращают работу из-за отсутствия кадров.

Автор: Владимир Право

