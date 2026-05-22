  1. В Украине

Работа адвоката через ФЛП: какие ошибки могут привести к проблемам с налоговой

10:55, 22 мая 2026
Представителям адвокатского сообщества разъяснили особенности налогообложения адвокатской деятельности и работы через ФЛП.
Адвокатская деятельность как независимая профессиональная деятельность и предпринимательская деятельность по предоставлению юридических или консультационных услуг имеют разные налоговые режимы. Поэтому акты, счета, назначения платежей и учет доходов должны соответствовать статусу, в рамках которого фактически получаются средства.

Как пояснила финансовый директор и ментор по финансам Виктория Ясевич, адвокат в рамках независимой профессиональной деятельности не может находиться на едином налоге. В то же время лицо, которое как ФЛП предоставляет юридические или консультационные услуги бизнесу, может работать на третьей группе единого налога. В таком случае, по словам спикера, в актах выполненных работ и назначении платежа не должно быть даже намека на адвокатскую деятельность.

Адвокатская деятельность как независимая профессиональная деятельность и предоставление юридических или консультационных услуг через ФЛП имеют разные налоговые режимы. Если адвокат осуществляет независимую профессиональную деятельность, речь идет о 18% НДФЛ от чистого дохода, 5% военного сбора и отдельно ЕСВ. В то же время для ФЛП на едином налоге риски возникают тогда, когда доходы не соответствуют зарегистрированным КВЭД или фактически охватывают адвокатскую деятельность. В таком случае может идти речь о потере упрощенной системы.

Также участникам напомнили о важности правильного выбора КВЭД. В частности, основным для юридических услуг является КВЭД 69.10 — деятельность в сфере права. В то же время отдельные виды деятельности, в частности аудиторская деятельность или управление предприятиями, не позволяют работать на едином налоге.

Если доходы не соответствуют зарегистрированным видам деятельности, это может повлечь утрату статуса плательщика единого налога и переход на общую систему.

Отдельно стоит обратить внимание на правильное оформление платежей. Для ФЛП на едином налоге рекомендуют формулировать назначение платежа как оплату за юридические или консультационные услуги согласно счету без НДС и избегать формулировок «зарплата», «аванс», «бартер» или «криптовалюта».

Также средства от клиентов ФЛП должен получать на расчетный счет, а не на личную карту физического лица. Для избежания необходимости применения РРО оплату от клиента следует получать по реквизитам в формате IBAN, а не на карту.

Кроме того, адвокатам рекомендовали вести цифровой архив банковских выписок, деклараций и актов выполненных работ, а также контролировать состояние расчетов с бюджетом, поскольку даже незначительная налоговая задолженность может стать основанием для потери статуса плательщика единого налога.

Таким образом, адвокатская деятельность и ФЛП по КВЭД 69.10 — это разные вещи. Лицо может получать как ФЛП доход от юридических консультационных услуг и платить с него единый налог, но адвокатская практика облагается отдельно и не относится к ФЛП. При подаче декларации об имущественном состоянии доходы ФЛП указываются отдельно.

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

