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Пенсия вырастет более чем на 1000 грн: кому доступна специальная надбавка от государства

21:30, 9 июня 2026
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Некоторые украинские пенсионеры могут получать пожизненную прибавку к пенсии в размере от 908 до 1038 гривен.
Пенсия вырастет более чем на 1000 грн: кому доступна специальная надбавка от государства
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В Украине часть пенсионеров имеет право на дополнительную пожизненную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Речь идет о гражданах, которые воспитали большую семью и соответствуют требованиям, установленным законодательством.

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В Пенсионном фонде Украины напоминают, что такую надбавку могут получать люди, которые воспитали не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста. При определении права на выплату учитываются не только родные, но и официально усыновленные дети. При этом обязательным условием остается наличие необходимого страхового стажа, на основании которого человеку была назначена пенсия.

Специалисты обращают внимание, что претендовать на доплату могут как матери, так и отцы многодетных семей. Если женщина не оформляла надбавку или не воспользовалась своим правом на нее, обратиться за назначением выплаты может отец детей. Для этого он должен подтвердить факт воспитания пяти и более детей до шестилетнего возраста соответствующими документами.

Кроме того, для многодетных матерей законодательством предусмотрены отдельные пенсионные льготы, в частности возможность досрочного выхода на пенсию при наличии установленных оснований.

Какой размер доплаты

В настоящее время ежемесячная надбавка за особые заслуги перед Украиной составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Учитывая действующий показатель в 2595 гривен, размер такой выплаты составляет примерно от 908 до 1038 гривен в месяц.

Доплата выплачивается вместе с пенсией и назначается пожизненно.

Как оформить надбавку

В Пенсионном фонде подчеркивают, что эта выплата не назначается автоматически. Для ее получения необходимо лично обратиться в территориальное подразделение ПФУ и подать соответствующее заявление.

Причина заключается в том, что государственные реестры не всегда содержат полную информацию о составе семьи и факте воспитания детей, поэтому право на надбавку необходимо подтверждать документально.

Какие документы необходимы

Для оформления доплаты заявителю понадобятся:

• паспорт гражданина Украины;

• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

• свидетельства о рождении всех детей;

• документы, подтверждающие воспитание детей до шестилетнего возраста;

• документы о страховом стаже.

В случае положительного решения Пенсионного фонда многодетные родители смогут ежемесячно дополнительно получать более тысячи гривен к основной пенсии. Именно поэтому специалисты советуют не откладывать оформление документов и заранее проверить наличие всех необходимых подтверждений.

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