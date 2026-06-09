Пенсія зросте на понад 1000 грн: кому доступна спеціальна надбавка від держави

Деякі українські пенсіонери можуть отримувати довічну надбавку до пенсії у розмірі від 908 до 1038 гривень.

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В Україні частина пенсіонерів має право на додаткову довічну виплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Йдеться про громадян, які виховали велику родину та відповідають встановленим законодавством вимогам.

У Пенсійному фонді України нагадують, що таку надбавку можуть отримувати люди, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку. Під час визначення права на виплату враховуються не лише біологічні, а й офіційно усиновлені діти. Водночас обов’язковою умовою залишається наявність необхідного страхового стажу, на підставі якого особі була призначена пенсія.

Фахівці звертають увагу, що претендувати на доплату можуть як матері, так і батьки багатодітних сімей. Якщо жінка не оформлювала надбавку або не скористалася своїм правом на неї, звернутися за призначенням виплати може батько дітей. Для цього він повинен підтвердити факт виховання п’яти або більше дітей до шестирічного віку відповідними документами.

Крім того, для багатодітних матерів законодавством передбачені окремі пенсійні пільги, зокрема можливість дострокового виходу на пенсію за наявності встановлених підстав.

Який розмір доплати

Наразі щомісячна надбавка за особливі заслуги перед Україною становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З огляду на чинний показник у 2595 гривень, розмір такої виплати коливається приблизно від 908 до 1038 гривень на місяць.

Доплата виплачується разом із пенсією та призначається довічно.

Як оформити надбавку

У Пенсійному фонді наголошують, що ця виплата не призначається автоматично. Для її отримання необхідно особисто звернутися до територіального підрозділу ПФУ та подати відповідну заяву.

Причина полягає в тому, що державні реєстри не завжди містять повну інформацію про склад сім’ї та факт виховання дітей, тому право на надбавку потрібно підтверджувати документально.

Які документи необхідні

Для оформлення доплати заявнику знадобляться:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, які підтверджують виховання дітей до шестирічного віку;

документи про страховий стаж.

У разі позитивного рішення Пенсійного фонду багатодітні батьки можуть щомісяця додатково отримувати понад тисячу гривень до основної пенсії. Саме тому фахівці радять не відкладати оформлення документів та завчасно перевірити наявність усіх необхідних підтверджень.

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